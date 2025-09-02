Il direttore sportivo del Siviglia ha fatto il punto sul calciomercato del club andaluso, parlando anche della trattativa con il Napoli per Juanlu Sanchez

Giammarco Probo 2 settembre - 17:24

È stata una delle tante telenovele di questa sessione di mercato. Alla fine, l'assalto del Napoli per Juanlu Sanchez non è riuscito a portare a nulla di concreto. Pochi milioni di differenza tra domanda e offerta, una percentuale sulla rivendita che non piaceva agli azzurri, il viaggio del ds Manna nella sede del Siviglia e poi l'incontro, nella stessa sede, tra il terzino spagnolo e i dirigenti del club. È stata una lunga storia, che alla fine si è conclusa senza lieto fine e che, anzi, secondo quanto riferito dal direttore sportivo Antonio Cordon in conferenza stampa, non è stata neppure così reale.

Juanlu Sanchez-Napoli, parla il ds del Siviglia — "Non abbiamo mai negoziato con il Napoli e non c’è stata alcuna offerta del Napoli per Juanlu Sánchez", ha spiegato senza troppi giri di parole Antonio Cordon, che ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul calciomercato degli andalusi. "Sono arrivate offerte per giocatori al club, diverse. Dal Napoli non c’è stata alcuna offerta ufficiale, molti rumors, logoranti possibilità, ma in nessun momento il Siviglia ha negoziato con il Napoli".

Nonostante la trattativa sia sembrata più volte ad un passo dalla fumata bianca, almeno stando ai rumors, il Napoli non ha mai portato avanti l'affondo decisivo. Lo ribadisce anche Cordon, che parla invece di proposte dalla Premier League: "Non è mai arrivata alcuna offerta. Ci sono state altre dal mercato inglese, ma ci sono giocatori che ritengono che non sia il progetto giusto, che amano la loro città e vogliono lottare per il loro club, nonostante al club avrebbe fatto comodo. Bisogna rispettare le persone e i giocatori. Con il Napoli non abbiamo mai negoziato nulla".