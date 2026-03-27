Siviglia, trattative avanzate per il cambio di proprietà del club

Il Siviglia è a un passo dalla cessione delle proprie quote. Infatti, il periodo di esclusiva concesso alla Five Eleven Capital , incaricata di valutare le finanze della società biancorossa, scade proprio in data odierna: un aspetto fondamentale prima di definire tutti i dettagli dell'operazione. Pertanto, secondo quanto riportato da MARCA, la cessione del club dovrebbe ormai essere in stato avanzato. Ma a quanto ammonta il patrimonio complessivo del Siviglia? Si aggirerebbe intorno ai 450 milioni di euro , considerato anche il debito che il club spagnolo è chiamato a saldare.

Il gruppo finanziario che preleverà le quote è guidato dal calciatore Sergio Ramos , interessato da tempo ad avviare questa esperienza imprenditoriale dopo la sua esperienza in Messico alla corte del Monterrey . Al suo fianco c'è anche Martin Ink , CEO di Five Eleven Capital. Proprio Ink era presente sugli spalti del "Sanchez-Pizjuan" per la partita contro il Rayo Vallecano , terminata 1-1. Quest'ultimo aveva anche dichiarato: "Il processo di acquisizione del club procede bene". Dimostrazione che nell'immediato futuro, il Siviglia, avrà un nuovo sostegno finanziario importante.

La posizione in classifica non è certo delle migliori per il: soltanto sedicesima con 31 punti conquistati dopo ventinove giornate. Uno score che non soddisfa le ambizioni di una società che mira a traguardi europei. Invece, nelle stagione in corsa ha dovuto fare i conti con la corsa alla salvezza contro ogni pronostico.

Nelle ultime cinque partite, ha conquistato soltanto la vittoria contro il Getafe, poi da quel momento sono arrivati due pareggi con Betis e Vallevcano, prima delle due sconfitte consecutive contro Barcellona e Valencia. Quest'ultima fatale per il tecnico Matias Almeyda che ha rimediato l'esonero. Ora al suo posto ci sarà Luis Garcia Plaza, incaricato di conquistare la salvezza.