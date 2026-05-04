Il Siviglia le sta provando tutte per trovare la salvezza in questa stagione che si è rivelata più complicata del previsto. Come riporta Marca, nella sfida contro la Real Sociedad infatti il club ha deciso di indossare la maglia indossata nella giornata retrò della Liga, giornata a cui risale l'ultimo successo in campionato dei Rojiblancos.

Siviglia, Spagna – 6 aprile: Lucien Agoumé del Sevilla FC segna il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga tra Sevilla FC e Atlético de Madrid allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán il 6 aprile 2025 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

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Siviglia: tutti uniti per un unico obiettivo

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Nella settimana che avvicina il Siviglia alla sfida contro la Real Sociedad, il club e i tifosi stanno facendo di tutto per caricare l'ambiente al massimo. Messaggi motivazionali, bandiere, striscioni, tutto ciò che può servire alla squadra per vincere questa gara ed avvicinarsi sempre di più alla salvezza. E in questa ondata di entusiasmo,. Tutto pur di conquistare questi 3 punti che potrebbero rivelarsi fondamentali.La squadra infatti in occasione della sfida, tornerà ad indossare la maglia indossata nella giornata retrò indetta dalla Liga in occasione della 31esima giornata. Si, perchè in quella giornata, i Rojiblancos hanno conquistato il loro ultimo trionfo in campionato, battendo per 2-1 l'di Simeone . Il club ha anche lanciato un messaggio molto chiaro sui propri canali social: "Contigo siempre estaremos, defendiendo los colores, por ti siempre moriremos". "": una dichiarazione d'amore ma al contempo di guerra. A Siviglia sono pronti.

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Giornata favorevole

I risultati della Liga prima della gara contro la Real Sociedad sorridono alla squadra allenata da.Tranne ilinfatti, tutte le squadre della parte alta della classifica hanno vinto, facendo perdere punti alle concorrenti degli andalusi. La vittoria contro la Real Sociedad non sta a significare salvezza aritmeticamente, ma battere gli avversari permetterebbe al Siviglia di portarsi a due punti dal, che occupa la dodicesima posizione in classifica. Certo, non è ancora l'ultima spiaggia,

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