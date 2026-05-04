Tre punti pesantissimi in palio nella gara contro la Real Sociedad e il club andaluso fa affidamento su un portafortuna
Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle
Il Siviglia le sta provando tutte per trovare la salvezza in questa stagione che si è rivelata più complicata del previsto. Come riporta Marca, nella sfida contro la Real Sociedad infatti il club ha deciso di indossare la maglia indossata nella giornata retrò della Liga, giornata a cui risale l'ultimo successo in campionato dei Rojiblancos.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Siviglia: tutti uniti per un unico obiettivoNella settimana che avvicina il Siviglia alla sfida contro la Real Sociedad, il club e i tifosi stanno facendo di tutto per caricare l'ambiente al massimo. Messaggi motivazionali, bandiere, striscioni, tutto ciò che può servire alla squadra per vincere questa gara ed avvicinarsi sempre di più alla salvezza. E in questa ondata di entusiasmo, la società ha deciso di fare una mossa scaramantica. Tutto pur di conquistare questi 3 punti che potrebbero rivelarsi fondamentali.
Caricamento post Instagram...
Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365
Giornata favorevoleI risultati della Liga prima della gara contro la Real Sociedad sorridono alla squadra allenata da Luis Garcia Plaza.Tranne il Maiorca infatti, tutte le squadre della parte alta della classifica hanno vinto, facendo perdere punti alle concorrenti degli andalusi. La vittoria contro la Real Sociedad non sta a significare salvezza aritmeticamente, ma battere gli avversari permetterebbe al Siviglia di portarsi a due punti dal Valencia, che occupa la dodicesima posizione in classifica. Certo, non è ancora l'ultima spiaggia, ma vincere e prendersi questi 3 punti vuol dire spianare la strada verso la salvezza.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA