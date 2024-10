Slot è tornato a parlare della situazione di Federico Chiesa e delle indiscrezioni circolate sul suo futuro. L'annuncio del tecnico.

Enrico Pecci 31 ottobre - 10:03

Continua a tenere banco in casa Liverpool anche la situazione di Federico Chiesa. L'attaccante ex Juventus, finora, è stato un oggetto misterioso per i Reds: sono 3 le presenze stagionali per un totale di solo 78 minuti d'impiego. Arne Slot è tornato a fare chiarezza, anche sul suo futuro.

Slot annuncia: "Ritorno in Italia? Non ci ho mai pensato, ecco la sua situazione" — Intervenuto in conferenza stampa, Slot è tornato sull'argomento Chiesa: "Non ci ho mai pensato. Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ci sono stati rapporti in Italia, quello che intendevo dire è che ha saltato il pre-campionato e nel pre-campionato ha fatto sessioni a bassa intensità. Doveva allenarsi con tre o quattro giocatori oltre al gruppo".

"Passare da lì ad un campionato ad alta intensità, ad uno stile di gioco ad alta intensità - ha proseguito l'ex Feyenoord - è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un pre-campionato come il suo".

Chiesa ancora fuori al Liverpool, Slot: "Ho piena fiducia su di lui" — Il tecnico non "scarica" l'esterno italiano: "Sapevamo della sua situazione, sapevamo che dovevamo stare molto attenti e adattarci dove possibile alle sue esigenze individuali. Ma non è stato ancora perfetto, quindi stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere senza sovraccaricarlo. Questo è stato difficile fino ad ora, ma ho piena fiducia che accadrà". Il ritorno in Serie A, almeno per il momento, rimane una suggestione.