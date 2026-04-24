Brutta notizia per Hugo Ekitike, che sarà costretto a saltare i prossimi Mondiali a causa del serio infortunio accusato nei quarti di finale contro il Paris Saint-Germain. L’attaccante del Liverpool ha riportato la rottura del tendine d’Achille destro, un problema che comporterà una lunga fase di recupero. Il classe 2002 è stato già operato con esito positivo, ma i tempi per il suo ritorno in campo restano ancora da definire. A fornire aggiornamenti sulla situazione è stato il tecnico Arne Slot nel corso della conferenza stampa.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 19 APRILE: Arne Slot, allenatore del Liverpool, dopo la partita di Premier League tra Everton e Liverpool all'Hill Dickinson Stadium il 19 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Slot

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"L’operazione è andata molto bene, ed era il primo passo importante da fare per far si che torni in forma. Ma la riabilitazione sarà lunga, ci sono tanti passaggi prima di poter stabilire una tempistica precisa. Ci vorrà tempo, ma tornerà più forte, su questo ne sono sicuro".

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L'annata del Liverpool

La stagione delsi sta rivelando ben al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando gli importanti investimenti effettuati sul mercato estivo e invernale per rinforzare la rosa. Nonostante le premesse e l’arrivo di, la squadra non è riuscita a trovare quella continuità necessaria per competere ai massimi livelli, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto che hanno pesato in modo decisivo sul rendimento complessivo.

L’eliminazione dalla UEFA Champions League ha rappresentato uno dei colpi più duri dell’annata, interrompendo anzitempo il cammino europeo e aumentando la pressione sull’ambiente. In campionato, invece, la corsa per un posto nella prossima Champions League resta apertissima, ma il margine di errore si è ridotto al minimo, con diverse rivali pronte a contendersi gli ultimi piazzamenti utili. Una situazione che rende il finale di stagione decisivo per salvare, almeno in parte, un’annata fin qui lontana dagli obiettivi prefissati.

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