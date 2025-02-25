In Inghilterra scoppia il caso attorno l'attaccante del Liverpool. Nel mentre il tecnico olandese "schiva" le domande sulla questione
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Domani sera il Liverpool scenderà in campo contro il Newcastle per il turno infrasettimanale di Premier League. Avversario non semplice per la squadra di Slot, che in conferenza stampa ha toccato più temi. Tra quelli caldi c'è il futuro di Mohamed Salah, l'egiziano non ha ancora rinnovato e in casa Reds suona l'allarme.
Slot risponde sul "caso Salah", l'egiziano fa chiacchierare in Inghilterra per il suo rinnovoCASO SALAH - "Mo ha avuto delle stagioni eccezionali qui al Liverpool e speriamo che possa continuare così per un periodo di tempo più lungo, ma prima deve estendere il suo contratto. Voi non mi fate più queste domande, quindi è positivo! Più fa bene, più costoso potrebbe diventare. Ma se andasse male, ci penseremmo due volte prima di estendere il suo contratto. Penso che per tutti sia meglio che faccia queste prestazioni".
SUL NEWCASTLE - "È una squadra che segna molti gol e ha tante soluzioni offensive. Non subisce tanto perché ha una difesa molto aggressiva. Isak? È un eufemismo dire che è in ottima forma, ma abbiamo due difensori centrali molto bravi, che è ciò di cui hai bisogno quando ti trovi di fronte a un giocatore di quella qualità".
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