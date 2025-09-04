Slovacchia-Germania, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

I tedeschi iniziano il loro percorso per la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026

Federico Grimaldi 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 11:46)

Ci siamo. Dopo la pausa estiva, il calcio è tornato ad essere protagonista in tutto il mondo. Una delle protagoniste, che scenderà in campo questa sera, è la Germania. La corazzata tedesca sarà protagonista fuori casa contro la Slovacchia, in quella che sarà la prima partita valevole per la qualificazione al prossimo Mondiale nel 2026. La squadra dell'ex Napoli Calzona sarà orfana di Suslov, fuori per infortunio e punterà molto probabilmente sul talento di Lobotka e dell'ex Verona Duda. Non sarà una partita facile per Nagelsmann, ma difficilmente uscirà sconfitto da questa prima prova. Ecco dove vedere la partita in diretta tv e Streaming LIVE.

Slovacchia-Germania, probabili formazioni — Nel Gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali, la sfida tra Slovacchia e Germania si preannuncia interessante, con entrambe le squadre che puntano a iniziare il percorso con il piede giusto. La Slovacchia, guidata dal CT Francesco Calzona, propone un classico 4-3-3 che punta sulla solidità difensiva e la qualità in regia di Lobotka, affiancato da Duda e Bero in mediana. In attacco, Schranz e Duris agiranno ai lati del centravanti Bozenik, con l’obiettivo di sfruttare le ripartenze. In difesa, Skriniar sarà il perno centrale al fianco di Gyomber, mentre Dubravka difenderà i pali.

La Germania, invece, si affida al 4-2-3-1 disegnato da Julian Nagelsmann, con Baumann in porta e una linea difensiva che vede Kimmich e Raum sulle fasce, con Tah e Rudiger al centro. In mezzo al campo, Goretzka e Stiller formano la diga davanti alla difesa, mentre Wirtz avrà il compito di ispirare la manovra offensiva, supportato da Adeyemi e Gnabry sugli esterni. In avanti, il giovane Woltemade sarà la punta di riferimento, chiamato a concretizzare il gioco prodotto dai trequartisti. Sarà una sfida tra l’organizzazione slovacca e il talento tedesco.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Schranz, Bozenik, Duris. Ct: Calzona.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Ct: Nagelsmann.

Slovacchia-Germania, dove vedere la partita diretta tv e streaming LIVE La partita tra Slovacchia e Germania, valida per il Gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali, sarà trasmessa in esclusiva alle ore 20:45 su Sky Sport Max. Per gli appassionati che preferiscono seguire l'incontro comodamente in streaming, sarà disponibile anche sulla piattaforma Now. Una doppia opportunità per non perdersi nemmeno un minuto di questa sfida avvincente, sia a casa che in mobilità.