Slovacchia-Germania, statistiche e precedenti tra le due Nazionali

Le due Nazionali tornano ad affrontarsi 9 anni dopo gli ottavi dell'Europeo in Francia ed i tedeschi puntano subito alla prima vittoria nel girone

Jacopo del Monaco 3 settembre - 10:21

Alle ore 20:45 di domani sera si giocherà la partita tra Slovacchia e Germania. Le due Nazionali si affronteranno in occasione della prima giornata del Girone A per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre, che giocheranno a Bratislava presso il Tehelne Pole Stadion.

Slovacchia-Germania, i precedenti — Le due Nazionali, allenate rispettivamente dal nostro connazionale Francesco Calzona e dall'ex Bayern MonacoJulian Nagelsmann, vogliono portare a casa i tre punti per bene il percorso che porta al Mondiale che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti. Dal 1939 ad oggi, le due squadre si sono affrontate principalmente nelle amichevoli e soltanto tre volte in competizioni ufficiali.

Su 11 partite, la Germania ne ha vinte 8 mentre gli slovacchi hanno vinto le altre tre. L'ultima di queste risale all'amichevole datata 29 maggio 2016, quando i Falchi hanno vinto 1-3 in terra tedesca grazie alle reti di Michal Duris e di due vecchie conoscenze della Serie A: Marek Hamsik, allora capitano del Napoli; Juraj Kucka, che giocava nel Milan. Anche per quanto riguarda i gol la Nazionale tedesca è avanti avendone segnati 25, mentre le Slovacchia ne ha segnati 12.

Le partite ufficiali Le tre partite in cui tedeschi e slovacchi si sono affrontati durante una competizione europea risalgono alle qualificazioni per Euro 2008 ed agli ottavi di finale dell'Europeo nel 2016. Nel primo caso, le due Nazionali hanno giocato l'una contro l'altra nel periodo che va da ottobre 2006 a giugno 2007 e Die Mannschaft ha vinto entrambe le gare: in Slovacchia 1-4, con tanto di doppietta di Lukas Podolski; in casa 2-1 grazie all'autogol di Durica e la rete di Thomas Hitzlsperger. L'ottavo di finale di Euro 2016 è stato l'ultimo incontro tra le due Nazionali e la Germania ha vinto 3-0 con reti realizzate da Jerome Boateng, Mario Gomez e Julian Draxler.