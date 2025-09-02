Il numero uno della massima competizione italiana si è detto fiducioso nella riuscita del progetto che porterà questo match fuori Europa

Jacopo del Monaco 2 settembre - 17:41

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, durante l'assemblea di oggi, ha parlato della partita tra Milan e Como. Il match tra le due squadre si giocherà ad inizio febbraio 2026 e c'è la possibilità che possa essere disputato all'estero, precisamente in Australia. Oltre all'aggiornamento su questa situazione, Simonelli ha espresso anche la sua preoccupazione riguardante lo Stadio San Siro.

Simonelli: "Per Milan-Como all'estero manca l'ok della UEFA" — Da diversi mesi si parla della possibilità di disputare un match di Serie A in Australia, per la precisione quello tra Milan e Como della 24esima giornata. La sfida potrebbe diventare la prima del nostro campionato ad essere giocata al di fuori del continente europeo. Durante l'assemblea odierna della Lega Serie A, il presidente Simonelli è tornato su quest'argomento: "Ad oggi non ci sono ancora sviluppi, stiamo aspettando l'approvazione da parte della UEFA e speriamo che arrivi entro la fine del mese. Io continuo ad essere positivo in maniera moderata anche se qualcuno è contrario alla vicenda. Si tratta di una partita su 380 e l'abbiamo già spiegato in un comunicato. Capisco la difficoltà della trasferta anche se so che qualche tifoso ne approfitterà per visitare un Paese nuovo. Ci sono tantissimi appassionati di calcio italia ed in quanto Lega dobbiamo aumentare la visibilità del prodotto nei Paesi in cui c'è domanda".

Simonelli: "Europei senza San Siro è una sconfitta per l'Italia" Successivamente, il presidente della Lega Serie A ha espresso la sua preoccupazione nei confronti dello Stadio Giuseppe Meazza e della situazione attuale dell'impianto sportivo più grande d'Italia. Le sue parole: "Mi preoccupa tantissimo, ad oggi Milano non potrà ospitare l'Europeo. Questo grido di allarme è anche quello delle società, ma siamo fiduciosi che entro il 30 settembre venga presa una decisione per poi andare dritti verso un nuovo stadio. Gli Europei senza San Siro sono una sconfitta per l’Italia. Siamo tutti sulla stessa linea, ma si spera che ciò si concretizzi a livello di azioni perché bisogna agire".