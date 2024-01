Solo pari nel derby di Porto, Sergio Conceicao: “Responsabilità mia, adesso c’è la Coppa…”

Sérgio Conceição rilancia: "Siamo tra i 16 migliori d'Europa". L'allenatore del Porto avverte dell'importanza di mantenere un "atteggiamento competitivo" contro l'Estoril negli ottavi di finale di coppa del Portogallo.

Redazione Derby Derby Derby

Dopo il deludente pareggio nel derby contro il Boavista, Sergio Conceição si è assunto, in conferenza stampa, la piena responsabilità dell'inconsistenza dei risultati riscontrati dal Porto, in un periodo negativo che ha suscitato critiche, anche da parte dei tifosi stessi.

Estoril-Porto in coppa del Portogallo

Alla vigilia degli ottavi di finale della Coppa del Portogallo, l'allenatore dei biancoblu ha messo in guardia sull'importanza di mantenere un "atteggiamento competitivo" contro l'Estoril, un avversario che li ha già sconfitti due volte diverse volte, in questa stagione, prima in I Lega, e poi in Coppa di Lega.

Le parole del tecnico del Porto: "Il sostegno dei tifosi è fondamentale, ed è stato totale durante tutta la stagione e nei 30 anni che sono qui. È sempre stato lo stesso, con la voglia di vincere in ogni partita. Sappiamo che è così. Non hanno smesso di sostenerci nell'ultima partita, questo è ciò che è da elogiare, ed è quello che speriamo per domani, all'Amoreira. Il calciatore professionista deve sentire gli applausi e qualche fischio, deve sentire i cori che si alzano dagli dagli spalti, di tifosi appassionati che amano la società. Non è solo al Porto, che si vedono queste manifestazioni là fuori. Quando vinci tutto è bello e buono. Quando ti perdi, tutto il contrario ma è il calcio".

Nel derby Boavista-Porto 1-1, poteva esserci un rigore per il Porto: "Le azioni delle partite passate le vedono e le rivedono tutti, su questo non ci sono dubbi e non c'è bisogno di parlare. Adesso dobbiamo sperare che il gruppo arbitrale sia contento della partita di domani. Questo è il mio desiderio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.