Porto in crisi, anche nel derby: solo pari, con qualche episodio arbitrale a favore…

Il Porto voleva essere "prepotente" contro i rivali allo stadio do Bessa, come era successo negli ultimi anni, e, dopo un inizio "tiepido", è riuscito ad aprire le marcature, con Toni Martínez (23') . Ma il Boavista reagisce subito e Bruno Lourenço segna il pareggio (28'), sfruttando la totale apatia da parte della difesa biancoblu.

La squadra di Sérgio Conceição è stata sempre più vicina a tornare in vantaggio nel secondo tempo, provandoci in tutti i modi, soprattutto dopo l'espulsione di Ibrahima Camara, in un derby terminato in modo molto caldo, non solo con il rosso ma anche con un lungo recupero di 10 minuti.