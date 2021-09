Solo un dribbling, sbagliato: non benissimo l’esordio di Bojan in Giappone

Il 31enne ha debuttato domenica col Vissel Kobe nel pareggio in casa del Sanfrecce Hiroshima. L’attaccante, in campo nel quarto d’ora finale al posto di Iniesta, non ha inciso molto, ma sui social esprime “buone sensazioni”

Davide Capano

L’esordio ufficiale di Bojan Krkić con il Vissel Kobe è stato caratterizzato da una prestazione non ottimale dell’ex Barcellona. La squadra ha pareggiato domenica 1-1 in casa del Sanfrecce Hiroshima in un match di recupero della 24esima giornata di J1 League, la massima serie calcistica del Giappone.

Il 31enne, in Italia con le maglie di Roma e Milan, è entrato sul terreno di gioco dell’Edion Stadium al minuto 75 per sostituire il capitano Andrés Iniesta, compagno ai gloriosi tempi del Barça.

Giocando sul lato sinistro dell’attacco del Vissel Kobe, il giocatore cresciuto in Catalogna non ha potuto fare granché in quindici minuti di gioco. Nessun tiro in porta, quindici palloni toccati e un dribbling provato, anche se fallito.

Nonostante tutto, però, Bojan s’è mostrato felice per il debutto nel campionato giapponese. “Il mio debutto per il Vissel Kobe nella J.League! Davvero buone sensazioni nei miei primi minuti. Non vedo l’ora di continuare ad aiutare la squadra. Continuiamo!”, ha scritto sui suoi profili social.

Krkić è uno dei tre nuovi attaccanti che il club di Kobe ha acquistato quest’estate oltre a Yoshinori Muto (dal Newcastle) e Yuya Osako (dal Werder Brema).