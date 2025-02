La calciatrice spagnola non condivide la sentenza sul caso del bacio rubato impugnando le decisioni della Corte

Il caso Luis Rubiales continua a tenere banco. L'ex presidente della Federazione calcistica spagnola è stato condannato a pagare una multa di 10.800 euro in primo grado per il bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione della Spagna per la vittoria del Mondiale in Australia nell'estate del 2023. Inoltre, gli è stato comminato un divieto di avvicinamento alla calciatrice tenendosi alla distanza di almeno 200 metri dalla con l'impossibilità di contattarla o comunicare con lei per un anno. Una sanzione ritenuta dalla Hermoso troppo blanda, avendo richiesto in primo grado di giustizia insieme al suo pool di avvocati una pena per reclusione totale di 2 anni e 6 mesi.

Il caso del bacio rubato — La sentenza del Tribunale Centrale Penale dell’Audiencia Nacional è giunta dopo aver analizzato in maniera capillare i fatti accaduti nell'agosto 2023 durante la cerimonia di premiazione della Spagna per la vittoria del Mondiale in Australia, quando l'ormai ex Presidente della Federazione calcistica Spagnola Luis Rubiales ha baciato sulle labbra la calciatrice Jenni Hermoso. La stessa ha poi dichiarato che il forte gesto è avvenuto contro la sua volontà, versione discrepante rispetto a quella di Rubiales, che sosteneva fosse invece consensuale dopo averglielo pubblicamente chiesto. Un caso grave, spinoso, che ha portato l'allora presidente Rfef alle dimissioni, prima di affrontare poi il processo. Dalla perizia riscontrata, è stato evidenziato che l'uomo chieda il permesso per un bacio, non specificando però che non si trattasse di un saluto formale. La richiesta della Procura di Madrid era quindi di 2 anni e sei mesi di reclusione, rispettando la legge spagnola secondo la quale anche un bacio espressamente non richiesto e/o voluto sia da considerarsi violenza sessuale, insieme al reato di coercizione per il ritiro delle accuse.

La sentenza e la condanna — L'accusa, con il pool di avvocati di Jenni Hermoso, ha così puntato il dito anche sul gravissimo reato di coercizione, insieme alla richiesta fumosa e fuori luogo di un bacio rubato in una cerimonia formale, con la sensazione di esser stata pubblicamente "violata". Al termine del processo, la sentenza del Tribunale Centrale Penale dell’Audiencia Nacional ha comminato soltanto una multa di 10.800 euro a Rubiales più 3000 euro di responsabilità civile, insieme al divieto di avvicinamento alla donna e l'impossibilità di comunicare con lei per un anno. Cadute le accuse per il reato di coercizione, che hanno evitato così il carcere per l'ex presidente, mosse per un presunto gesto intimidatorio nel convincere la calciatrice a ritirare la denuncia. Un finale che non è assolutamente piaciuto alla calciatrice, che si è sentita messa in discussione dopo la sua testimonianza.

La decisione di Jenni Hermoso per il ricorso in appello — Dopo la sentenza giunta nella giornata di ieri, si è aperta la possibilità di ricorrere in appello e Jenni Hermoso ha deciso di proseguire nella sua battaglia giuridica, puntando al massimo della pena, aggiungendo alla violenza sessuale subita con il bacio rubato, anche il reato di coercizione. Il Ministro delle Pari Opportunità iberico si è dichiarata intanto soddisfatta per l'applicazione della legge a riguardo, tutelando sempre la parte lesa in queste situazioni, considerando violenza sessuale anche un bacio non gradito. La multa subita da Rubiales inoltre, è applicata in 18 mesi, pari a una somma giornaliera di circa 20 euro, con la possibilità di impugnare in appello anche dal suo canto la decisione subìta.