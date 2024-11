L'arbitro inglese David Coote, già sospeso dal PGMOL per i pesanti insulti all'ex allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, rischierebbe ora la carriera per un video in cui sembra sniffare una polvere bianca

Sergio Pace Redattore 13 novembre 2024 (modifica il 13 novembre 2024 | 23:03)

Torna nuovamente a far parlare di sé David Coote. L'arbitro inglese è già noto per aver a più riprese puntato il dito contro Jurgen Klopp con commenti e giudizi poco eleganti. Ma, adesso, Coote è finito di nuovo nella bufera per un altro tipo di video che sta circolando nelle ultime ore.

Nel filmato sembra che Coote stia sniffando con una banconota una sorta di polvere bianche che assomiglia molto alla cocaina. L'episodio risalirebbe agli Europei giocati in Germania in estate. Come riportano i media inglesi, il video sarebbe stato registrato il giorno successivo alla partita tra Francia e Portogallo (quarti di finale di Euro 2024). In occasione di quel match Coote era al VAR.

Coote già segnalato dal PGMOL — Il video è finito nelle mani del PGMOL (Professional Game Match Officials Board, ovvero l'ente responsabile dell'arbitraggio delle partite dell'associazione professionistica inglese di calcio). L'ente, in verità, ha già sospeso Coote con effetto immediato in attesa di un'indagine completa per alcuni video in cui si scaglia in maniera poco nobile contro Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, arrivando a definirlo persino "tedesco di m***a e un fottuto arrogante".

Coote ha diretto sin qui 111 partite di Premier League, 134 in Championship, 47 in League One, 29 in League Two, 26 in FA Cup, 9 in EFL Cup, un'amichevole, una gara in Football League Trophy, una in International Champions Cup, un'amichevole internazionale, una partita di Champions League e una in Nations League. Coote ha diretto peraltro Liverpool-Aston Villa (finita 2-0 per i Reds) nell'undicesimo e ultimo turno di Premier League del 9 novembre prima della sosta per le nazionali. Ora però l'ultimo video circolato in rete potrebbe costargli la carriera da arbitro...