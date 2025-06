Southgate diventa Sir Gareth: è stato nominato cavaliere a Windsor

Nonostante non sia riuscito a portare trofei, il tecnico inglese è stato nominato cavaliere per l'apporto che ha dato al calcio inglese

Dopo aver salutato la nazionale inglese, per Gareth Southgate è tempo di riposo prima di una nuova esperienza. L'ex CT dell' Inghilterra però in mattinata ha ricevuto uno splendido riconoscimento. Al Castello di Windsor gli è stato insignito del titolo di cavaliere, diventando di fatto "Sir Gareth".

LE PAROLE DELL'EX CT - "Mi sento molto emozionato ma soprattutto onorato. È stata una sorpresa gradita e inaspettata. Le parole non bastano davvero per descrivere cosa significhi per me questo momento e questo riconoscimento. Posso solo ringraziare chi ha reso tutto ciò possibile".

Al 54enne è stato riconosciuto il suo "enorme contributo al calcio britannico", nonostante non sia riuscito a portare trofei a casa. Collezionando due secondi posti ad Euro 2020 (disputato nel 2021) e Euro 2024, perdendo nell'ordine contro l' Italia e la Spagna . Mentre ai Mondiali non è riuscito ad andare oltre ad una semifinale nel 2018. Nel complesso ha chiuso la sua esperienza con 102 partite, 64 vittorie, 20 pareggi e 18 sconfitte.

Southgateattualmente è senza squadra, non si è dato escluso dal giro ma come affermato in una recente intervista è in attesa della giusta sfida. Con tutta probabilità sarà una squadra di club la sua prossima destinazione, ma senza fretta. Questo periodo come spiegato dal tecnico, è incentrato sullo studio, per farsi trovare pronto alla prossima chiamata.