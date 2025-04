In questa stagione, il Cadice, che gioca nella seconda divisione spagnola, ha deluso tutte le aspettative. La squadra allenata da Gaizka Garitano aveva come obiettivo la promozione in Liga, quindi il ritorno nella massimo competizione. Ma l'annata in corso si è trasformata in una lotta per la salvezza: attualmente, i panaderos si trovano alla 14esima posizione in campionato con 45 punti, mentre in Copa del Rey sono stati eliminati al secondo turno dall' Eldense .

Annullato il pullman dei supporter

I tifosi della squadra gialloblu, per quest'andamento, hanno dimostrato tutta la loro delusione. Volevano vedere di nuovo i loro beniamini affrontare le big del calcio spagnolo come Barcellona e Real Madrid. Invece, dovranno assistere ad un'altra stagione tra le fila della serie cadetta. In segno di protesta, infatti, i tifosi del Cadice hanno deciso di non supportare i Lemoneros nella prossima trasferta di campionato contro il Burgos, in programma sabato 19 alle ore 21:00. Per questo motivo, la FPC (Federaciòn de Peñas Cadistas) ha annunciato che il viaggio organizzato per la trasferta di sabato è stato annullato per la mancanza di tifosi. Questo gesto è il simbolo della delusione dei fan che, adesso, sono preoccupati per il futuro gialloblu.