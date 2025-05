Ancora un fischietto protagonista di un episodio di violenza in campo

Alessandro Savoldi 3 maggio - 12:05

Episodio gravissimo nei confronti di un arbitro in Tercera División, il terzo livello del calcio in Spagna. In occasione della partita tra CD Guarnizo e Tropezon un giocatore di quest’ultima squadra ha sferrato una testata al direttore di gara. Una scena terribile, che ha avuto non poche conseguenze.

La cronaca dei fatti: arbitro colpito con una testata in Spagna — Il Tropezon si sta giocando la possibilità di salire in Segunda Division ed era, prima dello scorso turno, a pari punti con la capolista nel proprio girone. Per tenere il passo aveva bisogno di tre punti contro il CD Guarnizo, squadra che naviga serenamente a metà classifica. Tuttavia, nonostante la differenza in classifica, la partita è finita in parità, con non poche polemiche nel finale. Un giocatore squalificato del Tropezon, dopo il triplice fischio, non ha accettato alcune decisioni dell’arbitro e ha deciso, in modo deprecabile, di farsi giustizia da solo. Si tratta di Miguel Ángel García, meglio conosciuto come Miguelín.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/WfBwDXmGdr

— CD Tropezón (@cdtropezon) April 28, 2025

Le scuse ufficiali del calciatore — Garcia è sceso in campo dopo la fine della partita e ha colpito con una testata il direttore di gara. La federazione ha quindi preso pesanti provvedimenti, con una squalifica di tre mesi che estromette il giocatore dal finale di stagione. Inutili, dunque, le scuse sui social di Miguelin: “Non c'è nessuna giustificazione per quanto ho fatto e per la violenza. Voglio chiedere scusa all'arbitro coinvolto, ai miei compagni di squadra, alla società e ai tifosi che si aspettano un comportamento esemplare. So che dovrò lavorare duro per riconquistarmi la loro fiducia: spero di riuscirci con il tempo”.

| Cʟᴜʙ Dᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ Tʀᴏᴘᴇᴢᴏ́ɴ pic.twitter.com/kLTSDDSUOw

— CD Tropezón (@cdtropezon) April 28, 2025

Anche il club, dopo il comunicato del calciatore, ha rilasciato a sua volta delle dichiarazioni. Il Tropezon, pur spiegando come Garcia abbia sbagliato in modo grave, ha cercato di proteggere l'atleta, sul quale si è accanita una forte gogna mediatica che, secondo quanto spiega la squadra "influenza la sua immagine e la sua vita in modo sproporzionato".