Sporting Terni nel caos: minacce e gravi insulti a una giovane arbitro donna

Minacce sessiste al direttore di gara durante una partita Under 17 arrivate da un membro dello staff

"Eri da ammazzare da piccola. Devi finire come Ilaria Sula. A questo punto ci vorrebbe un coltello." Sono solo alcune delle frasi pronunciate da Ernesto Galli, un dirigente dello Sporting Terni, con gli insulti verso una giovane arbitro donna. L’episodio, avvenuto nello spogliatoio durante l’intervallo di una partita del campionato provinciale Under 17, è stato riportato integralmente nel referto arbitrale e ha portato alla squalifica del dirigente fino al 31 dicembre 2028, oltre a un’ammenda di 500 euro per la società.