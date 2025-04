Violenza sugli arbitri, Roma e Lazio invitano all’Olimpico Diego Alfonzetti

In occasione del derby del 13 aprile, Roma e Lazio hanno invitato all'Olimpico Diego Alfonzetti, giovane arbitro aggredito in Sicilia durante una partita giovanile. Il gesto vuole condannare ogni forma di violenza

Domenica 13 aprile, in occasione del derby della Capitale , Lazio e Roma si schierano dalla stessa parte, quella del rispetto. Con un comunicato stampa congiunto, infatti, le due società hanno reso noto di invitato allo Stadio Olimpico Diego Alfonzetti , il giovane arbitro siciliano vittima di una brutale aggressione durante una gara dei play-off Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara .

L’aggressione e le sanzioni del Giudice Sportivo

L’episodio, avvenuto in Sicilia, ha avuto un’eco nazionale. Il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti severissimi. La società RSC Riposto è stata esclusa dal campionato Allievi/Under 17 per la stagione 2025/26, un’ammenda di 500 euro e la squalifica fino al 5 aprile 2030 per ben otto calciatori coinvolti. Tra questi, Sergio Rapisarda, Fabio Arcidiacono, Matteo Mancini, Mario Messina, Gabriel Pagano, Matteo Finocchiaro, Matteo Treffiletti, Simone Alfio Rosa e Mattia Sebastiano Cucè. Per Alessandro Dilettoso, la squalifica si fermerà al 2028. Squalificato fino al 30 giugno 2025 anche l’allenatore Maurizio Anastasi, con sanzione attenuata per aver tentato di proteggere Alfonzetti durante l’aggressione.