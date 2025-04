La vergognosa aggressione in Sicilia ai danni di un giovane arbitro ha finalmente avuto giustizia. Oggi è arrivata la sentenza per squadra e calciatori coinvolti. Stiamo parlando del deplorevole episodio avvenuto durante i tempi supplementari della partita valida per i playoff under 17 tra RSC Riposto e Pedara, disputata allo stadio 'Luigi Averna' di Torre Archirafi, dove il giudice di gara è stato vittima di una brutale aggressione. Nonostante l'impianto fosse stato chiuso ufficialmente, è stata aperta un'inchiesta per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Oggi, mercoledì 9 aprile, il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza: " Esclusione della Società RSC Riposto dal campionato Allievi/Under 17 dalla stagione 2025/26, infliggendole nel contempo l'ammenda di euro 500,00. Squalifica i seguenti calciatori della Società RSC Riposto fino al 05/04/ 2030 , disponendone la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC a carico di R.S., A.F., M.M, M.M, P.G., F.M, T.M., R.S.A., C.M.S (i nomi dei calciatori sono oscurati poiché minorenni, ndr). Squalificato fino al 30/06/ 2025 anche il Sig. Anastasi Maurizio , allenatore della squadra RSC Riposto. Sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dimostrata nel proteggere l'arbitro". Dunque, ben cinque anni di fermo per nove calciatori , mentre il tecnico della squadra è stato squalificato con l'attenuante per aver cercato di proteggere l'arbitro dalle botte.

Anche la Lazio si schiera sulla tematica

Una sentenza che va dunque a tutelare l'operato del giovane fischietto, 19 anni, Diego Alfonzetti, e di tutti gli arbitri appartenenti alla categoria. Per dire basta alle violenze, si è schierata anche la Lazio attraverso un messaggio social di Zaccagni e compagni per l’arbitro della sezione di Acireale aggredito brutalmente e ricoverato in ospedale a seguito delle percosse subite. “Ciao Diego, siamo qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera. Noi giocatori, lo staff e tutto il club siamo al tuo fianco. La violenza non deve mai esistere”, le parole di Zaccagni, capitano biancoceleste. In video parlano anche Baroni e Gila. Il tecnico fiorentino: “Mi raccomando, non mollare e torna presto in campo. Sarà questa la risposta migliore a chi ha commesso questo gesto ignobile e che tutta l'Italia ha visto con sgomento". E infine il difensore spagnolo: “Forza Diego, tutta la Lazio ti è vicina, così come il mondo arbitrale, componente preziosissima e fondamentale per tutto il movimento calcistico".