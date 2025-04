Mondiale per Club, rivoluzione in vista: nuove regole per arbitri e portieri

Il Mondiale per Club, da mesi, è sulla bocca di tutti. Le modalità ed i tempi sono stati ampiamente criticati dalla maggior parte degli addetti a lavoro. In Italia, fino a poco tempo fa, nessuno aveva acquistato i diritti per trasmettere la competizione. Nonostante tutte le difficoltà, la competizione prenderà il via come da programma a giugno con qualche piccolo cambiamento. Collina , infatti, ha deciso di introdurre nuove regole sia per gli arbitri che per i portieri.

Scelta senza precedenti quella di Collina di introdurre la Bodycam sugli arbitri. Per la prima volta nella storia, potremo assistere direttamente sul campo alle decisioni arbitrali durante il match. L'attuale presidente della commissione arbitri della FIFA ha spiegato questa scelta: " Riteniamo che questa sia una buona occasione per offrire agli spettatori un'esperienza nuova, grazie a immagini riprese da un punto di vista mai proposto prima. P erché è importante riuscire a mettersi nei panni dell'arbitro durante il debriefing, per valutare come ha preso le sue decisioni, il suo punto di vista e tutto il suo modo di agire. Sarà una rivoluzione per il nostro calcio".

Novità anche per i portieri

Le sorprese, in questo particolare Mondiale per Club, non sono finite qui. Il discorso degli arbitri verrà applicato ai portieri, ma solamente per quanto riguarda la novità. Perché per la prima volta verranno sanzionate le perdite di tempo in un modo particolare: il portiere, se terrà il pallone per più di 8 secondi, verrà punito con il calcio d'angolo in favore degli avversari. In precedenza, un calcio di punizione indiretto poteva essere assegnato dopo sei secondi. Il Mondiale per Club sarà una novità, in tutti i sensi. A giugno vedremo un calcio come non lo abbiamo mai visto.