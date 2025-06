Ecco dove poter vedere in diretta la seconda semifinale di Nations League in programma giovedì sera alla MHP Arena di Stoccarda

Filippo Montoli 4 giugno - 11:00

La seconda semifinale dell'edizione 2024/25 della Nations League è tra Spagna e Francia. La partita è in programma per giovedì 5 giugno alle ore 21:00 all'MHP Arena di Stoccarda. Entrambe le squadre hanno già vinto una volta la competizione, affrontandosi anche in finale nell'edizione 2020/21. Ecco dove vedere Spagna-Francia in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — La Spagna arriva al match con un'incredibile striscia di 18 partite senza sconfitte. I gironi della competizione li ha chiusi con 5 vittorie e 1 pareggio, dominando il gruppo 4 della League A con 16 punti. I campioni d'Europa hanno invece faticato e non poco nel primo doppio confronto delle Finals contro l'Olanda. Pareggiando sia all'andata (2-2) sia al ritorno (3-3), sono stati necessari i rigori per passare il turno e raggiungere la semifinale. La squadra di Luis De La Fuente è una macchina da gol, con i suoi 18 gol in 8 partite.

La Francia ha avuto invece un percorso meno netto in questa Nations League. Fino all'ultimo si è dovuta giocare il primo posto con l'Italia, conquistato alla fine grazie a una differenza reti migliore avendo concluso entrambe a 13 punti. Ai gironi Les Bleus hanno fatto registrare 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Mentre al primo turno delle Finals, proprio come la Spagna, ha strappato la qualificazione solo ai rigori contro la Croazia. Gli uomini di Deschamps avevano perso l'andata 2-0 e vinto il ritorno con lo stesso risultato.

Le probabili formazioni — De La Fuente dovrebbe schierare in campo un 4-2-3-1 con Unai Simón in porta. In difesa spazio a Mingueza, dopo l'ottima stagione con il Celta Vigo, Cubarsí, Huijsen e Cucurella. Prima linea di centrocampo composta da Pedri e Fabian Ruiz, davanti ai quali giocherà il trio formato da Yamal, Olmo e Nico Williams. La punta dovrebbe essere Morata.

Deschamps invece opta per il 4-3-3. Maignan difenderà i pali dei Bleus. La coppia di centrali Konaté e Lucas Hernandez sarà affiancata sulle fasce da Gusto e Digne. A centrocampo il trio formato da Tchouaméni, Koné e Rabiot per unire fisicità e spinta offensiva. In attacco Mbappé sarà supportato sugli esterni da Olise e Dembélé.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón: Mingueza, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Pedri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Nico Williams; Morata. Allenatore: Luis De La Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Konaté, Hernandez, Digne; Tchouaméni, Koné, Rabiot; Olise, Mbappé, Dembélé. Allenatore: Didier Deschamps.

Spagna-Francia, dove vedere la partita in diretta — La seconda semifinale di Nations League in programma giovedì 5 giugno alle ore 21:00 sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Cielo, mentre a pagamento su SkySport. La diretta streaming sarà invece possibile su SkyGo e Now.