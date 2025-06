Spagna-Francia, in palio la finale: il pronostico di DDD

Le furie rosse sono leggermente favorite, ma occhio alla voglia di ribalta di Mbappé.

Federico Grimaldi 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 11:02)

Due potenze del calcio mondiale si ritrovano una di fronte all’altra in semifinale di Nations League, in un match che profuma di storia, talento e rivalità. La Spagna di De la Fuente, giovane, tecnica e affamata, contro la Francia di Deschamps, stellare e ricca di fuoriclasse capaci di cambiare il destino di una partita in un attimo. È una partita tra due filosofie opposte ma ugualmente vincenti, in palio un posto per giocarsi il trofeo. Una semifinale che ha tutto per essere una finale anticipata. Ecco il nostro pronostico

— UEFA EURO (@UEFAEURO) June 2, 2025

Spagna-Francia, i precedenti — La sfida tra Spagna e Francia è tra le più affascinanti del calcio europeo, una rivalità che nel tempo ha regalato spettacolo, gol e momenti storici. In 37 precedenti ufficiali, il bilancio è equilibrato: 16 vittorie per la Spagna, 14 per la Francia e 7 pareggi, a conferma dell’equilibrio e del valore delle due nazionali.

L’ultimo incrocio risale alla semifinale di Euro 2024, disputata a Monaco di Baviera, dove la Spagna si impose per 2-1 in rimonta grazie alle reti di Lamine Yamal e Dani Olmo, dopo il vantaggio iniziale francese firmato Kolo Muani. Una partita iconica, in cui Yamal è entrato nella storia come il più giovane marcatore di sempre agli Europei, a soli 16 anni e 362 giorni.

Da ricordare anche la finale di Nations League 2021, vinta invece dalla Francia per 2-1, e la sfida agli Europei del 2012, quando la Spagna dominò con un netto 2-0 nei quarti di finale. Ogni confronto tra queste due nazionali è un capitolo a sé, carico di significato, tecnica e intensità. E anche stavolta, con in palio la finale di Nations League, sarà una battaglia da vivere fino all’ultimo respiro.

I giocatori chiave — In una sfida carica di tensione e qualità come Spagna-Francia, saranno i giocatori chiave a fare la differenza, trasformando un episodio in destino. Per la Spagna, occhi puntati su Lamine Yamal, il gioiello del Barcellona che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di poter essere decisivo nei grandi palcoscenici: suo uno dei gol nella vittoria contro la Francia a Euro 2024. Al suo fianco, l'estro e la precisione di Dani Olmo, sempre più centrale nel progetto offensivo della Roja. In mezzo al campo, sarà Fabián Ruiz a guidare la manovra: il centrocampista del PSG è cresciuto in autorità e continuità, diventando una garanzia nella gestione del gioco.

La Francia, dal canto suo, si affida a nomi dal talento esplosivo. Su tutti, ovviamente, Kylian Mbappé: anche se reduce da prestazioni altalenanti, resta l’uomo capace di ribaltare una partita in un lampo. A supportarlo, la freschezza e l’imprevedibilità di Michael Olise, talento cristallino che può accendersi in ogni momento con dribbling e visione. In mezzo, spazio alla corsa e all’intensità di Manu Koné, che ha saputo ritagliarsi un ruolo importante con dinamismo e personalità. Due squadre, due generazioni brillanti, e tante stelle pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa grande sfida.

Le probabili formazioni — Le probabili formazioni di Spagna e Francia raccontano molto delle intenzioni delle due nazionali per questa semifinale di Nations League. La Roja di De la Fuente si affida al collaudato 4-3-3, puntando su un mix di gioventù e talento tecnico: in difesa spazio al giovanissimo Cubarsí accanto a Le Normand, mentre in attacco si conferma il tridente leggero e imprevedibile composto da Yamal, Oyarzabal e Nico Williams. A centrocampo sarà Fabián Ruiz a guidare il gioco, con Pedri e Zubimendi pronti a sostenere entrambe le fasi.

La Francia di Deschamps, invece, risponde con un offensivo 4-2-3-1, nel quale Mbappé sarà il riferimento centrale ma con grande libertà di movimento. Alle sue spalle agisce il talento di Michael Olise, con Dembélé a completare un tridente fantasioso e rapido. In mezzo, oltre al rientrante Tchouaméni, c'è l'inserimento di Koné, mentre la linea difensiva sarà guidata da Upamecano e Saliba, con Maignan tra i pali.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct: De la Fuente

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Rabiot, Tchouaméni, Koné; Olise, Mbappé, Dembélé. Ct:Deschamps

Spagna-Francia, il pronostico di DDD — La semifinale tra Spagna e Francia si preannuncia equilibrata, con due squadre piene di talento e con filosofie di gioco diverse ma ugualmente efficaci. Sarà una partita combattuta, aperta fino all’ultimo, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Ma se dobbiamo sbilanciarci, puntiamo sulla Francia: i Bleus hanno fame di riscatto dopo la sconfitta a Euro 2024 proprio contro la Roja, e questa potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare di essere ancora una delle grandi potenze del calcio mondiale.

MONACO, GERMANIA - 9 LUGLIO: Marc Cucurella della Spagna viene sfidato da Ousmane Dembele della Francia durante la partita di semifinale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Francia alla Munich Football Arena il 9 luglio 2024 a Monaco, Germania.(Photo by Stu Forster/Getty Images)

Con così tanto talento offensivo in campo, da Mbappé a Yamal, passando per Olise e Nico Williams, il divertimento non mancherà. È una sfida che promette gol a raffica, da over 3.5, con il possibile risultato finale che oscilla tra un 3-1 e un 3-2 per la Francia. Emozioni assicurate, e una finale che attende solo di essere raggiunta.