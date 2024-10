Insulti razzisti durante la sfida tra youtuber: interrotta Spagna-Francia

Ha del clamoroso l'episodio accaduto ieri a Madrid in occasione della sfida tra le formazioni Youtuber di Spagna e Francia. Nello stupendo teatro del Metropolitano, casa dell'Atletico Madrid, era di scena la sfida tra streamer e content creator delle due nazioni, come sempre più spesso accade in tempi recenti. In un clima di festa, con circa 30 mila spettatori presenti allo stadio per assistere all'evento, la serata è stata macchiata da un grave episodio di razzismo.