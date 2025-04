Spagna, il Getafe affronta il Real Madrid: dove vedere il match in Tv e streaming

È uno dei derby regionali più affascinanti di Spagna, e in un momento della stagione così delicato c'è sicuramente da divertirsi. Parliamo di Getafe-Real Madrid , match che metterà di fronte la sorprendente squadra di Bordalás contro la formazione stellare di Carlo Ancelotti, chiamata a riprendersi dopo la caduta in Champions League contro l'Arsenal.

Il Getafe non è reduce da un momento di forma particolarmente positivo, dato che nelle ultime due partite giocate sono state incassate due sconfitte. Dunque, deve senz'altro riprendersi e siamo certi che contro il Real Madrid venderà cara la pelle. La squadra di casa, poi, dovrà fare a meno di Uche, squalificato, ed il suo ruolo verrà ricoperto dallo spagnolo Ramón Terrats. Nello scacchiere di Bordalás , infine, non mancheranno Luis Milla, Arambarri ed uno dei giocatori da cui ci si aspetta un grande match, Alvaro Rodriguez, in prestito proprio dal Real Madrid. Riuscendo a neutralizzare la corazzata di Ancelotti, il Getafe potrebbe regalare un importante pezzo di campionato al Barcellona , che in questo momento ha quattro punti in più rispetto ai Blancos.

Dove vedere la partita in Tv e in streaming

Il match, In programma mercoledì alle 21:30, sarà trasmesso su Dazn in streaming live e on demand. La piattaforma è accessibile solo tramite abbonamento. Per guardare l’incontro è necessario avere una connessione a internet e un dispositivo compatibile, come una smart TV o un televisore più datato collegato a internet tramite un dongle HDMI o una console di gioco di ultima generazione. Dazn consente inoltre di seguire la partita in streaming su smartphone e tablet, scaricando l’app ufficiale, oppure su Pc collegandosi direttamente al sito web della piattaforma.