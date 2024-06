Spagna-Italia, derby per Morata ma non per Spalletti: “È una finale”

Today is the day. È il giorno di Spagna-Italia, gara valida per la 2ª giornata del Gruppo B della fase a gironi dell’Europeo 2024. Chi vince, si assicura il primo posto e stacca il pass per gli ottavi di finale con un turno...

Vincenzo Bellino Redattore 20 giugno 2024 (modifica il 20 giugno 2024 | 09:00)

Today is the day. È il giorno di Spagna-Italia, gara valida per la 2ª giornata del Gruppo B della fase a gironi dell'Europeo 2024. Chi vince, si assicura il primo posto e stacca il pass per gli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Calcio d'inizio fissato alle 21:00 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

Il derby di Morata — Sarà una partita speciale per Alvaro Morata per via del suo recente passato in Italia dove ha conosciuto Alice Campello, blogger e modella italiana che nel 2017 è diventata sua moglie e dalla quale ha avuto quattro bellissimi bambini. Quattro come gli anni trascorsi nel Bel Paese con la maglia della Juventus per l'attuale attaccante dell'Atletico Madrid, in gol all'esordio con la Croazia e a segno l'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in un Campionato Europeo. Nel 2021 a Wembley (Euro 2020), Morata realizzò la rete del momentaneo 1-1, ma ai calci di rigore commise uno degli errori che poi promossero la Nazionale di Roberto Mancini in finale.

Spalletti: "Niente derby, per me sono tutte finali" — Tra Mondiali, Europei, Nations League, Qualificazioni Mondiali e Confederations CupSpagna e Italia si sono affrontate 15 volte, con un bilancio che premia di misura le Furie Rosse con 6 successi; 5 i pareggi e altrettante le vittorie azzurre. Gli ultimi due incroci sorridono alla Nazionale iberica, vittoriosa in semifinale di Nations League; negli ultimi due precedenti all'Europeo, invece, l'Italia si è imposta per ben due volte nel 2016 (2-0 con Conte in panchina) e nel 2021 a Wembley.

Nonostante le numerose sfide, il Ct azzurro Luciano Spalletti è stato abbastanza chiaro in conferenza stampa: "No, non è un derby. Per me sono tutti derby: quando gioco un Europeo sono tutte finali, tutti derby, tutte partite che non mi ricapiteranno più. Ci do il massimo dell'attenzione".