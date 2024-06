La Spagna avvisa l’Italia: 5-0 nel derby iberico contro Andorra

Una serata perfetta per la Spagna che inizia il percorso verso Euro 2024 nel migliore dei modi. La Nazionale allenata da Luis de la Fuente trionfa in amichevole nel derby iberico contro Andorra, travolta con un roboante 5-0 all’Estadio Nuevo...

Una serata perfetta per la Spagna che inizia il percorso verso Euro 2024 nel migliore dei modi. La Nazionale allenata da Luis de la Fuente trionfa in amichevole nel derby iberico contro Andorra , travolta con un roboante 5-0 all'Estadio Nuevo Vivero di Badajoz. Il successo delle Furie Rosse non si può considerare una bella notizia per l' Italia , inserita nel Gruppo B insieme alla Roja.

Nella partita amichevole che sancisce l'esordio in Nazionale di Ayoze Perez e di Fermin Lopez , la Spagna travolge l'Andorra nel derby iberico . A sbloccare l'incontro è proprio Ayoze Perez che raccoglie una sponda di Cubarsi , sugli sviluppi di un corner, e mette dentro l'1-0. Nella ripresa le Furie Rosse dilagano, il neo entrato Oyarzabal , al posto di Alvaro Morata, ne fa tre in 20'. Il gol di Ferran Torres archivia definitivamente l'incontro.

Italia, la Spagna è già in formato Europeo

Un 5-0 che rasserena l'ambiente in vista dell'esordio della Spagna all'Europeo, in programma sabato 15 giugno alle 18:00. Il battesimo del fuoco dell'Italia sarà con l'Albania, mentre la sfida contro le Furie Rosse è in programma alla seconda giornata (giovedì 20 giugno alle 21:00). Un confronto, quello tra la Nazionale di Spalletti e quella di de la Fuente che potrebbe rivelarsi già decisiva per il passaggio del turno. Agli azzurri, all'indomani dello scialbo 0-0 di Bologna contro la Turchia, servirà ritrovare lo smalto a livello fisico e mentale per provare ad arrivare più avanti possibile nel torneo.