Spagna Under 15, il figlio di Marcelo fa doppietta contro la Svizzera

La Nazionale spagnola Under 15 ha battuto la Svizzera 6-1 a Zurigo martedì in un'amichevole con le doppiette di René Rodríguez ed Enzo Alves Vieira, figlio di Marcelo , l'ex giocatore del Real Madrid che ha assistito alla partita a bordo campo con la moglie e indossando la maglia della Spagna.

Enzo Alves, centravanti, ha la doppia nazionalità, ma ha sempre vissuto a Madrid, dove è nato. Infatti, come riporta Relevo, da quando il padre ha lasciato il club ed è tornato in patria per giocare nel Fluminense, è rimasto nella capitale spagnola, dove continua a studiare e a sviluppare il suo talento calcistico. A Valdebebas è considerato uno dei grandi gioielli dell'accademia giovanile.

Consapevole che avrebbe potuto giocare in nazionale, la RFEF non ha tardato a ingaggiarlo. Hanno contattato lui e la sua famiglia per offrirgli la possibilità di partecipare a un ritiro con l'Under 15 quasi un anno fa, quando era ancora Under 14. Secondo fonti della Ciudad del Fútbol de Las Rozas, non ha mostrato alcuna esitazione nel rappresentare la Spagna quando ha ricevuto la chiamata.