Javier Tebas, presidente della liga spagnola, ha presentato il programma "LaLiga Cities Network", programma che prevede la collaborazione tra istituzioni sportive e politiche per combattere l'odio nelle società e nello sport. Nell'occasione, come riportato da AS, Tebas ha parlato anche dell'utilizzo del VAR e di cosa cambierà dal prossimo anno.

MONACO, MONACO - 29 OTTOBRE: Javier Tebas, presidente della Liga, tiene un discorso durante la SPORTEL Monaco 2024 - Global Sports Media & Technology Convention - Secondo giorno al Grimaldi Forum il 29 ottobre 2024 a Monaco, Monaco. (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images per Sportel)

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Tebas: "VAR, le cose devono cambiare"

Anche inle polemiche circa l'utilizzo del VAR sono all'ordine del giorno. Ed il presidente della Liga ha detto la sua a riguardo: ". Dobbiamo ripensarci. Il mondo del VAR dipende dalle regole dell'IFAB. Dobbiamo muoverci verso un modello più basato su fatti e sistemi video.". Tebas poi ha proseguito, anticipando anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle revisioni. ". Il VAR esiste da molti anni ormai, e la gente continua a dire dev'essere utilizzato pochissimo, ma tutto ciò viene ignorato.". L'utilizzo del VAR crea confusione e nervosismo: "È un problema che genera molta frustrazione.".

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LaLiga Cities Network

Da tempo lavoriamo per

combattere l’odio e usare lo sport come strumento sociale.

Spesso, ognuno di noi ha intrapreso la propria strada, con poca coordinazione e meno efficacia di quanto avremmo potuto avere".

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E ha poi proseguito: "Con la Rete delle Città della Liga, abbiamo voluto fare quel salto e fare le cose meglio. Il problema che affrontiamo è significativo: l’odio. È presente nella nostra società, anche se alcuni si rifiutano di vederlo". Unione e impegno sono fondamentali secondo il presidente. "Dobbiamo agire con decisione. Oggi iniziamo a lavorare come una squadra, perché o lavoriamo tutti insieme o non arriveremo da nessuna parte".

L'attenzione di Tebas però, si è poi spostata sul progetto, nato insieme alla federazione spagnola dei comuni e delle province. L'iniziativa punta alla collaborazione delle amministrazioni locali con La Liga per lottare su diversi fonti, come ad esempio contro le discriminazioni e la violenza. A tal riguardo Tebas ha dichiarato: "

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