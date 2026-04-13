In questa stagione, si sarebbe dovuta giocare la partita tra Villarreal e Barcellona negli Stati Uniti ma, a causa di varie proteste, la trasferta è saltata

Jacopo del Monaco 13 aprile - 09:58

Javier Tebas è una delle personalità più discusse del panorama calcistico spagnolo. Egli, infatti, ricopre il ruolo di presidente della Liga. Le dichiarazioni che rilascia, spesso, scatenano opinioni contrastanti non solo da parte dei tifosi, ma anche tra le squadre di calcio. In diverse occasioni, poi, non ha avuto problemi ad attaccare persone o club in particolare come il Real Madrid ed il suo presidente Florentino Pérez, spesso presi di mira per alcuni proteste o azioni da loro commesse. Nei mesi scorsi, la Liga avrebbe dovuto far disputare un incontro negli Stati Uniti, alla fine saltato per la grande protesta. Di recente, però, Tebas ha fatto intendere che ci riproverà ma, in questo caso, si tratta di un Paese molto vicino alla Spagna.

Tebas e l'annuncio sulla Liga: "In Marocco abbiamo molti tifosi" — Negli ultimi giorni, l'Arab Maghreb Press Agency ha intervistato il presidente della massima competenze spagnola. Con le dichiarazioni cha ha rilasciato, ha fatto intendere che proverà a portare il campionato fuori dalla Spagna, ma restando comunque vicino ai confini. Il Paese in cui si potrebbe giocare, infatti, è il Marocco. Ecco, quindi, le parole di Tebas: "Visto l'enorme numero di fan della Liga in Marocco, andare a giocare lì resta un'opportunità concreta. Poi i problemi di logistica saranno minimi e sarebbe bello giocare nel nuovo stadio di Casablanca. Tra Nord Africa e Medio Oriente abbiamo un'enorme quantità di tifosi, forse più grande della Premier League. Il nostro Paese ed il Marocco hanno un legame che va oltre calcio e sono contento per i loro recenti successi sportivi".

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Con le sue parole, quindi, Tebas ha fatto capire che proverà di nuovo a portare il campionato all'estero. Già in quarta stagione, la Liga sarebbe dovuta andare fuori dal continente europeo, con la partita tra il Villarreal ed il Barcellona del 21 dicembre che si sarebbe dovuta giocare a Miami, quindi negli Stati Uniti. A causa di una forte protesta, però, la Liga ha deciso di annullare la trasferta e per il presidente ha considerato quanto accaduto come "un'occasione persa". L'idea superare il confine, però, resta ma questa volta cercando di non andare troppo lontano.