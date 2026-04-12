I blancos preparano la rivoluzione in casa e l'ex centrocampista è il primo nome. Coprirà un ruolo in società per la crescita dei giocatori

Mattia Celio Redattore 12 aprile - 15:51

Dopo il pareggio contro il Girona e soprattutto la vittoria del Barcellona contro l'Espanyol la distanza dal primo posto è salita a 9 punti per il Real Madrid. La squadra di Alvaro Arbeloa è uscita tra i fischi del Santiago Bernabeu al termine della partita contro i biancorossi ma adesso non c'è tempo per pensare a questo. Martedì ci sarà la sfida di ritorno contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena dove c'è un 1-2 da recuperare. Ultima occasione per salvare una stagione fino a qui fallimentare. Intanto all'interno della società si lavora in vista del futuro e c'è già un nome molto importante.

Real Madrid, ci si prepara al ritorno di Toni Kroos: il tedesco chiesto a gran voce per aiutare la società — La stagione del Real Madrid rischia di finire senza titoli. La distanza dalla capolista Barcellona è salito a 9 punti e martedì non sarà certo facile ribaltare l'1-2 subìto in casa contro il Bayern Monaco, dato soprattutto lo stato di forma dei bavaresi. I blancos sono costretti, dunque, a correre ai ripari. E' già tempo di pensare alla prossima stagione e, come riporta il quotidiano AS Daily, il primo nome per la rivoluzione sarebbe quello di Toni Kroos.

Naturalmente non si tratta di un ritorno sul campo, nonostante l'ottimo stato fisico del centrocampista, ma di un incarico nella società. Il tedesco ha giocato 10 stagioni al Santiago Bernabeu lasciando un ricordo indelebile ai tifosi madrileni, motivo per cui il suo contributo sarebbe ben accetto. Al momento, però, si tratta solo di un'idea dato che i dettagli, ovvero il ruolo all'interno della squadra, sono ancora da decidere.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

A due anni dal suo ritiro, la dirigenza del Real Madrid vuole colmare il vuoto lasciato. Il suo ritorno è in programma la prossima stagione. La decisione è già stata presa a Valdebebas e la volontà dei vertici del club è che l'ex centrocampista del Bayern Monaco diventi parte integrante della struttura sportiva. Secondo i dirigenti del club madrileno, il suo contributo potrebbe favorire la crescita dell'organizzazione, a prescindere dal ruolo che gli verrebbe assegnato qualora si raggiungesse un accordo definitivo.

Il suo rapporto con il club e con Florentino Pérez è stato e continua ad essere eccellente. Anzi, il presidente del Real Madrid è il primo a spingere il tedesco al ritorno al Bernabeu. Con la sua vita ormai consolidata nella capitale spagnola e la famiglia pienamente integrata, inoltre, il classe '90 potrebbe subito accettare l'incarico. Nelle prossime settimane la situazione dovrebbe prendere una svolta. Intanto i tifosi sperano di riabbracciare lo storico numero 8.