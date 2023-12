Spalato, c’è il derby a Zagabria: tutti in coda per i biglietti

La vendita dei biglietti per il 19' turno del campionato croato tra Dinamo e Hajduk a Maksimir è iniziata oggi alle ore 10 presso il dipartimento tesseramenti allo stadio Poljud a Spalato.

E' l'ultima partita della parte autunnale del campionato, e già dalle 8 del mattino in punto si è formata la fila per i biglietti. I due derby stagionali precedenti, a Zagabria il 21 luglio e a Spalato il 1' ottobre, li ha vinti entrambi l'Hajduk: 2-1 e 1-0.

I biglietti sono venduti al prezzo di 5 euro per la tribuna sud dello stadio Maksimir. La Dinamo ha regalato all'Hajduk 3.000 biglietti per la tribuna sud.

Il giovane arbitro di Čakovec, Patrik Kolarić, dirigerà il grande derby tra Dinamo e Hajduk, che tutti i tifosi croati potranno vedere anche in diretta tv.

Domenica 17 dicembre alle 17.15, dunque, andrà in scena il Derby eterno croato fra l'Hajduk capolista con 40 punti dopo 18 partite giocate e la Dinamo Zagabria seconda con 33 punti ma dopo 16 partite giocate, due in meno. Si gioca in casa della Dinamo.