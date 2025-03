Che spavento per il fratello di Joao Felix: si accascia a terra dopo uno scontro di gioco

Ore terribili per il fratello di Joao Felix, Hugo, che durante una partita con il Benfica B, ha spaventato tutti i presenti dopo essersi accasciato a terra privo di sensi, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario. Fortunatamente, lo spavento è passato, e dopo poche ore ha diramato un comunicato, in cui ha rassicurato tutti quanti

Hugo rimane a terra privo di sensi, senza dare alcun segnale di vita. Presto l'arrivo dei soccorsi, che sono stati tempestivi e sono riusciti ad aiutare il giovane. Diversi sono stati i minuti di cure ricevute. C'erano segnali di preoccupazione, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. In seguito, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale per accertamenti, ma nel tragitto, aveva già ripreso conoscenza. Anche il giocatore della Portimonense è stato sostituito. La partita fra le due squadre, si è conclusa in parità, 0-0.