Milan show, Roma ko: Abraham inizia, Joao Felix conclude – Le pagelle del big match

San Siro si conferma terreno ostico per la Roma, travolta da un Milan cinico e spietato. Finisce 3-1 una sfida che ha messo in luce le fragilità difensive dei giallorossi e la ritrovata verve offensiva dei rossoneri, trascinati dall'ex della sfida Tammy Abraham in versione deluxe e da un Joao Felix che arriva, entra e si presenta con un gol da copertina. La Roma prova a rientrare con Dovbyk, ma la superiorità rossonera non lascia scampo. Ecco le pagelle di una quarto di Coppa Italia intenso e pieno di spunti.