Abraham e Joao Felix portano i rossoneri in semifinale di Coppa Italia: finisce 3-1 Milan-Roma

La doppietta dell'inglese e la firma del neoarrivato portoghese decidono una sfida giocata ad alto ritmo. Inutile la rete di Dovbyk per la Roma

La Roma, sorpresa dall'avvio arrembante dei rossoneri, tenta di riorganizzarsi affidandosi alle geometrie di Dybala e agli inserimenti di Pisilli . Ma è ancora il Milan a colpire al 42', sfruttando una ripartenza letale: Musah lancia Theo Hernandez , che serve un pallone d'oro ad Abraham , freddo nel battere Svilar per la seconda volta.

San Siro abbassa la voce, la Roma crede nella rimonta, ma il Milan non trema. Conceicao risponde con Joao Felix e Gimenez, e proprio il portoghese sigilla il match al 71': servito in profondità da Gimenez, Joao Felix supera Svilar con un delizioso pallonetto per il definitivo 3-1.