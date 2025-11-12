L'esterno della Dinamo Mosca ha parlato della sua stagione con i Leoni e di come quel ripensamento da parte di Amorim lo abbia lasciato sotto shock

La stagione allo Sporting Lisbona doveva rappresentare la sua definitiva consacrazione, ma a causa di un ripensamento la carriera di Arthur Gomes ha preso una piega del tutto diversa. Proprio l'ex Leão ha rilasciato un'intervista sulla sua stagione all'Alvalade e su come Ruben Amorim abbia inaspettatamente deciso alla fine di non puntare su di lui.

Sporting Lisbona, Arthur Gomes ricorda il ripensamento di Amorim: "Fu un duro shock" — Una stagione allo Sporting Lisbona. Una stagione per fare il definitivo salto di qualità ma Ruben Amorim aveva piani completamente diversi. L'annata di Arthur Gomes con i Leões è stata memorabile per l'esterno brasiliano, ma purtroppo non abbastanza per convincere l'attuale tecnico del Manchester United. Eppure è stato proprio il tecnico portoghese a decidere di puntare sul classe '98, ma alla fine è arrivata la svolta inaspettata. Proprio di questo ha voluto parlare il giocatore, ora alla Dinamo Mosca, in un'intervista rilasciata a Football in the World di ESPN.

L'esterno è sbarcato in Portogallo nell'agosto 2021 per giocare all'Estoril. Gli è bastato un anno per convincere lo Sporting a puntare su di lui. In realtà, dice ora, gli bastava una sola partita per convincere Ruben Amorim, all'epoca allenatore dei bianco-verdi: "Ruben Amorim ha detto che mi voleva nella sua squadra - ha iniziato il 28 enne - Ha detto che, dalla mia prima partita in Portogallo, non mi aveva mai tolto gli occhi di dosso. Il mio esordio è stato proprio contro lo Sporting".

Un segnale molto incoraggiante per la carriera del brasiliano: "Il primo giorno, Ruben mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto: 'Ti spingerò ogni giorno, pretenderò molto, sei la mia scommessa". Una scommessa che, almeno a vista d'occhio, sembrava vinta soprattutto dopo il suo vincente debutto in Champions League contro il Tottenham, dove Gomes segnò uno splendido gol: "È stato incredibile. Ero estasiato". Alla fine, la stagione si chiuderà con 4 reti e 3 assist in 38 partite. Forse non molte, ma quanto bastava per convincere Amorim a continuare insieme. Almeno fino a quel giorno.

"Sono andato in vacanza e ho ricevuto una telefonata dal direttore del club, che mi ha informato che Ruben Amorim aveva cambiato idea e stava per cambiare tattica - continua il brasiliano - Mi ha detto che ero un giocatore che aveva bisogno di giocare e che non mi vedeva in panchina. E' stato uno shock". A causa del sorprendente ripensamento, l'esterno farà ritorno in Brasile, destinazione Cruzeiro. Al momento Gomes sta recuperando da un serio infortunio al ginocchio, avvenuto lo scorso aprile, con ancora la speranza che la carriera possa cambiare.