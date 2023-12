Spunta il beige sulla maglia del Bayern: che sorpresa per i tifosi!

Come anticipato dal sito specializzato Footyheadlines, il possibile third kit dei campioni di Germania per la prossima stagione sarà legato al passato

Davide Capano Redattore

Secondo il sito specializzato Footyheadlines, i tifosi del Bayern Monaco si troveranno di fronte a una vera e propria sorpresa con il design della terza maglia 2024/25. Stando a quanto diffuso, la maglia sarà beige come colore primario con un accento rosso scuro. Il Trifoglio e lo stemma retrò dei bavaresi sostituiranno rispettivamente il moderno logo Adidas e lo scudetto del Bayern nel nuovo disegno. Di seguito è riportata una realizzazione a scopo illustrativo basata sulla descrizione riportata.

Questo design per il third kit della prossima stagione regalerà ai tifosi più anziani ricordi di anni passati ed è così bello da costringere i fan più giovani a provare un senso di nostalgia che dovrebbe essere impossibile per loro.

Già da qualche anno altre squadre in Europa hanno ripreso i vecchi design degli scudetti, con la Roma che ne è un esempio lampante.

Sarà interessante vedere se il Bayern continuerà a utilizzare lo stesso stemma della terza maglia dell’annata sportiva in corso, adottandolo come stemma secondario, o se sceglierà un logo classico diverso per la prossima stagione.

