Stadio da 90mila posti per il derby di Soweto: sold out vicino, sicurezza rafforzata

Giovedì 7 marzo intorno all'ora di pranzo erano ancora disponibili poco più di 9.000 biglietti d'ingresso generale. Per l'impianto da 90.000 posti sono disponibili solo 87.000 biglietti generali e di ospitalità. Indipendentemente da come si stanno comportando Orlando Pirates e Kaizer Chiefs nel calendario calcistico locale, il derby di Soweto è ancora di gran lunga il più grande spettacolo sportivo in Sud Africa.

Come sempre Grobbelaar ha invitato i tifosi ad arrivare presto allo stadio per evitare inutili ritardi: “Sembra un disco rotto, ma dobbiamo enfatizzare quel messaggio. Ho detto prima oggi che se vai in un centro commerciale sabato e ci sono 6.000 persone nel centro commerciale e provi a evacuarle tutte nello stesso momento, si verificherà una congestione. Per far entrare più di 90.000 persone in una sede con quattro arterie di accesso principali si avrà una congestione, ma se si distribuisce l'arrivo su un periodo di tempo, è molto più semplice",