Camp Nou e Bernabeu si giocano la sede della finale del Mondiale 2030

Il Camp Nou, il Santiago Bernabeu e lo Stadio Hassan II concorrono per ospitare la finale dell'edizione dei Mondiali del 2030.

Luca Paesano Redattore 30 novembre - 12:04

La Fifa ha reso pubblico il suo rapporto sulla candidatura congiunta di Spagna, Marocco e Portogallo per ospitare l'edizione dei Mondiali del 2030. Una delle principali conclusioni finali è che il Camp Nou, insieme al Santiago Bernabéu, compete con lo Stadio Hassan II di Casablanca per ospitare la cerimonia di apertura e la partita finale: i due momenti più attesi di tutto il torneo.

Camp Nou, Bernabeu e Stadio Hassan II si contendono la finale — Il massimo organismo mondiale ha valutato un elenco di una selezione di 20 stadi per la candidatura delle tre nazioni ad ospitare il Mondiale del 2030, di cui 11 dalla Spagna, 6 dal Marocco e 3 dal Portogallo. Il Camp Nou ha ottenuto un punteggio di 4,2 su cinque, come gli altri due campi, soddisfacendo i requisiti per essere selezionato per il Congresso FIFA che si terrà l'11 dicembre.

Lo stadio del Barça, ancora in fase di ricostruzione, avrà una capienza finale di 103.447 spettatori, un numero ben superiore al minimo richiesto di 80.000 e che consentirebbe quindi di ospitare un evento di portata enorme. L'analisi della Fifa ha riunito stadi provenienti da 17 città diverse dei tre Paesi citati, combinando modernità ed innovazione con storia e tradizione.

Il Camp Nou, il Santiago Bernabeu e lo Stadio Hassan II rappresentano le costruzioni più moderne tra gli impianti presi in considerazione. Tutti conosciamo lo spettacolo che è in grado di offrire la struttura di Madrid, tra l'altro recentemente rinnovata con l'introduzione del terreno da gioco retrattile, per consentire lo svolgimento di altri eventi senza danneggiare il manto erboso, e il sontuoso tetto mobile che permette una copertura totale.

E tuttavia, non è da sottovalutare anche la candidatura dell'enorme e futuristico stadio in costruzione a Casablanca, in Marocco. Il Grand Stade Hassan di Casablanca sarà chiaramente conforme ai requisiti Fifa e si gioca le sue chance di ospitare la finale della Coppa del Mondo Fifa 2030. Se tutto dovesse andare secondo i progetti, l'impianto potrà ospitare fino a 115 mila spettatori e combinerà innovazione a tradizione, riassunte nello spettacolare tetto a tenda che parte dai boschi circostanti e ispirato alla convivialità marocchina.