La stampa inglese contro Chiesa: “Non è all’altezza”

Chiesa, dopo la deludente partita di ieri, sembra essere sempre più lontano dal mondo Liverpool

Federico Grimaldi 10 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 16:02)

Il primo anno in maglia Reds per Federico Chiesa, al momento, è completamente da dimenticare. L'esterno italiano non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi e anche ieri ha offerto una prestazione al di sotto delle aspettative.

Un amore mai sbocciato — In pochi avrebbero ipotizzato, che Chiesa avrebbe avuto una stagione simile. Ogni occasione concessa da Slot non è stata sfruttata ed ora, i tifosi, si sono stancati di aspettarlo. Nonostante ciò, l'allenatore del Liverpool lo ha difeso dalle critiche, addossando la colpa della sconfitta all'intera squadra e non ai singoli.

Piovono critiche dalla stampa e non solo — Non è passata inosservata la prestazione di Chiesa di ieri, soprattutto tra le varie testate sportive inglesi. La delusione è enorme e non si nasconde Karen Carney, che ne parla così ai microfoni di ITV Sport: "Chiesa, a dire il vero, pensavo fosse scarso. Tutti i tifosi del Liverpool, dopo i suoi infortuni e tutto il resto, probabilmente si aspettano che faccia bene, ma oggi è molto lontano dalla realtà, non fa abbastanza".

Anche l'ex stella dei Reds, Steve Nicol, si è unito alle critiche nei confronti dell'esterno italiano: "Sapete qual è stata la delusione più grande oggi? Chiesa. So che quando il Liverpool lo ha ingaggiato è stata una specie di scommessa perché era stato fuori per infortunio per tanto tempo. Ma con il pedigree che ha, ci si aspetterebbe almeno qualcosa da lui. Forse non segnare gol e tutto il resto, ma mostrarti in campo e aiutare i ragazzi più giovani, mostrare la tua esperienza. Il ragazzo ha una medaglia da vincitore europeo. Ma oggi è stato un vero fiasco".

Karen Carney on Federico Chiesa 🗣️

“Chiesa, to be honest, I thought was poor.

“All Liverpool fans, after his injuries and stuff, are probably wanting him to do well but way off the boil today – not good enough.” pic.twitter.com/QgSH53SUHR

— Empire of the Kop (@empireofthekop) February 9, 2025

Dove è finito il vero Chiesa? — 0 tiri in porta e 2 soli tiri totali in 90' contro una squadra che milita in Championship. Numeri decisamente sottotono, che non fanno altro che allontanarlo dal mondo Liverpool. Ieri era la vera occasione per dimostrare la crescita di questi ultimi mesi. Slot ha iniziato a dargli più spazio, ma l'ex esterno juventino non ha saputo incidere. Ancora una volta, invece di essere elogiato, si è ritrovato addossato dalle critiche, non solo dei tifosi, ma dall'intero mondo inglese.

Quale futuro per Chiesa? — Difficilmente, il matrimonio tra Chiesa ed il Liverpool avrà un prosieguo. Molto probabilmente, farà ritorno in Italia. L'età è ancora dalla sua, visto che ha da poco compiuto 27 anni. Non tutto è perduto, ma dovrà iniziare ad accelerare, se vorrà dare una riscossa alla sua carriera. Questa esperienza sicuramente se la porterà con se, anche se i tifosi Reds avranno vita facile nel dimenticarsi della sua esperienza con la loro maglia. Manca ancora qualche mese alla fine della stagione, staremo a vedere se riuscirà a fargli cambiare idea