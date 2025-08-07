Un nome che subito fa pensare alla casa del Real Madrid, chiamato così in onore del tifoso per eccellenza, il senatore Bernie Sanders. La squadra inoltre, ha vinto il campionato da imbattuta

Mattia Celio Redattore 7 agosto - 13:39

Non conosci questo stadio? Nessun problema. Il Vermont Green FC non è ancora una squadra molto nota in ambito professionistico. Militante negli Stati Uniti nella quarta divisione del campionato di calcio, la USL League Two, il club di Burlington, proprio nel Vermont, è stato protagonista di una stagione dominante con nemmeno una sconfitta. Ma non è tanto questo il motivo per cui la squadra ha acquistato popolarità, quanto appunto per il nomignolo dato allo stadio.

Stati Uniti, Vermont Green dominante nel suo "Berniebéu" — Siamo negli Stati Uniti, a Burlington, stato federato del Vermont. In questa città di poco più di 40mila abitanti gioca una squadra che ha da poco dominato il campionato di calcio. Stiamo parlando del Vermont Green FC, un nome certamente non molto popolare in ambito calcistico ma che negli ultimi mesi ha acquisito parecchia popolarità per due motivi.

Il primo è la vittoria della Northeast Division senza subire neanche una sconfitta: 11 vittorie e tre pareggi. Nei playoff della Eastern Conference, ha sconfitto gli Hudson Valley Hammers per 4-1 nei quarti di finale, ha battuto la Motown STA per 3-2 in semifinale e ha sconfitto i Lionsbridge per 3-1 in finale. Risultato veramente storico. Ma il secondo fa ancora più scalpore. Le partite casalinghe vengono giocate al Virtue Field, che squadra e tifosi hanno ribattezzato "Berniebéu". Nome, che fa immediatamente pensare allo stadio del Real Madrid, il leggendario Santiago Bernabeu. Ma perché si chiama così?

Bernie Sanders, chi è il tifoso in onore del quale è stato soprannominato la casa del Vermont Green — Il nomignolo è stato dato in onore al tifoso più famoso della squadra, il senatore Bernie Sanders. Appartenente al Partito Democratico, Sanders rappresenta lo stato del Vermont al Senato degli Stati Uniti dal 2007 e sta svolgendo il suo quarto mandato. A 83 anni, il politico veterano, che si è candidato senza successo alle primarie democratiche nel 2016 e nel 2020, frequenta spesso il Vermont Green Stadium e usa i social media per celebrare i successi della squadra.

Ma il legame tra Sanders e il Vermont Green non riguarda solo il calcio ma anche le cause sociali e ambientali storicamente sostenute dal senatore. Il "Berniebéu" è dotato infatti di servizi igienici che raccolgono i rifiuti per riutilizzarli come fertilizzante e il club prevede di costruire un nuovo stadio con altre caratteristiche ecosostenibili come l'energia solare e l'erba naturale, in sostituzione dell'attuale superficie sintetica.

Naturalmente non potevano mancare le congratulazioni del super tifoso della squadra per la vittoria del titolo nazionale lo scorso sabato, dopo la vittoria per 2-1 contro Ballard, in un "Berniebéu" gremito: secondo il club, cinquemila persone hanno assistito alla partita, quasi il doppio della capienza ufficiale di 2.700 tifosi: "Congratulazioni ai Vermont Greens, che hanno appena concluso una stagione imbattuta. Questa è una squadra di football fantastica, con una grande leadership, che ha generato un enorme sostegno e orgoglio nella propria comunità", ha scritto il senatore sui proprio social. Nonostante sia campione però, rimarrà nella USL League Two l'anno prossimo.