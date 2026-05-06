Mauricio Pochettino è uno dei protagonisti più osservati del momento alla guida della nazionale degli Stati Uniti, con cui si appresta a vivere il suo primo Mondiale da commissario tecnico, forte anche del ruolo di Paese ospitante. L’allenatore argentino, già ex tecnico del Tottenham, si prepara a un cammino impegnativo nel girone D che lo vedrà opposto ad Australia, Paraguay e Turchia. Alla guida della selezione da settembre 2024, ha ripercorso il percorso svolto finora sottolineando quanto l’esperienza sia stata formativa e ricca di insegnamenti. Pochettino ha rilasciato un’intervista alla FIFA.

LONDRA, INGHILTERRA - 9 GIUGNO: Mauricio Pochettino, allenatore del World XI, saluta i tifosi prima di Soccer Aid for UNICEF 2024 allo Stamford Bridge il 9 giugno 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Henry Browne/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Pochettino

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"Venire qui senza avere tempo a disposizione non è affatto facile, anzi. A causa di come sono andate le cose, ho dovuto prendere il comando con pochissimo tempo, pochissime partite. Ora abbiamo esperienza, abbiamo dovuto adattarci rapidamente alle circostanze e credo che l'abbiamo fatto bene. I giocatori e tutto lo staff della federazione hanno avuto l'umiltà e, allo stesso tempo, la capacità di renderci il percorso un po' più semplice. "

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Le previsioni del tecnico

"Credo che abbiamo qualità per far male e far valere quanto siamo, abbiamo grandi doti individuali. Si vince attraverso l'impegno nel generare o creare una squadra con una base solida, una struttura solida, affinché quando emerge il talento, la squadra lo sostenga e gli dia la possibilità di fare la differenza. Mostreremo al Mondiale di che pasta siamo fatti, occhio a non sottovalutare i miei Stati Uniti".

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