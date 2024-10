Il nuovo ct degli USA, Mauricio Pochettino, ha esordito con una vittoria in amichevole contro Panama e ha elogiato il gran lavoro svolto dal rossonero Musah: "Si comporterà diversamente, lo aiuteremo per farlo rendere al meglio"

Sergio Pace Redattore 13 ottobre 2024 (modifica il 13 ottobre 2024 | 16:15)

Buona la prima per Mauricio Pochettino alla guida degli Stati Uniti. Il nuovo commissario tecnico degli Yanks ha esordito in amichevole contro Panama e si è regalato una convincente vittoria per 2-0 con le reti di un ritrovato Yunus Musah e di Ricardo Pepi.

Il centrocampista americano del Milan non sta vivendo un periodo particolarmente brillante in Italia dal momento che è finito nelle retrovie. L'allenatore rossonero Paulo Fonseca sta preferendo Fofana e Reijnders nella zona mediana del centrocampo, con l'ex Valencia che sin qui ha disputato solo 147 minuti tra campionato e Champions League. Troppo poco per un calciatore che comunque è costato 20 milioni l'estate scorsa. Ma ora, forse, Musah ha intravisto la luce in fondo al tunnel grazie a Pochettino...

USA, esordio vincente per Pochettino: Musah in grande spolvero — L'arrivo sulla panchina degli USA di Pochettino gli avrà fatto bene al milanista Musah. Il 21enne centrocampista americano ha pure trovato la via della rete in amichevole contro Panama. Insomma, l'ex Valencia avrà benedetto l'esordio vincente di Pochettino, visto che non segnava da più di due anni, precisamente dal 22 gennaio 2022 in un Atlético Madrid-Valencia 3-2.

L'ex tecnico di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea ha elogiato il gran lavoro di Musah dal momento del suo arrivo: "Abbiamo cercato di fargli acquisire fiducia, magari partendo da una posizione diversa da quella in cui era partito in passato. Credo che sia stata una buona decisione. Penso che valga sempre la pena di provare a costruire la sua fiducia e a sentirsi di nuovo un giocatore in grado di fare bene in campo", le dichiarazioni di Pochettino ai microfoni di TNT Sports.

Il primo gol contro Panama parla rossonero, visto che a confezionare il passaggio vincente a Musah è stato l'altro milanista, Christian Pulisic. Pochettino confida nella crescita dell'ex Valencia per farlo rendere al massimo nelle prossime partite: "Penso che sia stato un momento importante per lui, per avere fiducia in lui, ma forse per non dargli troppa responsabilità nella fase di preparazione. Deve solo trovarsi in una posizione che possa aiutare la squadra. Ora forse inizierà a comportarsi in modo diverso, con un gran pieno di fiducia. Questa è una cosa importante, dobbiamo cercare di aiutarlo. Siamo qui per aiutare i giocatori a trovare il loro livello più alto".