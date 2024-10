Un esordio assolutamente positivo per Mauricio Pochettino alla prima da allenatore degli USA: l’ex allenatore del Chelsea si è insidiato come commissario tecnico il 10 settembre, di fatto avendo poco tempo a disposizione per lavorare prima...

Gennaro Di Finizio 13 ottobre 2024 (modifica il 13 ottobre 2024 | 10:45)

Un esordio assolutamente positivo per Mauricio Pochettino alla prima da allenatore degli USA: l'ex allenatore del Chelsea si è insidiato come commissario tecnico il 10 settembre, di fatto avendo poco tempo a disposizione per lavorare prima di questo match amichevole contro Panama. I risultati, però, sono stati assolutamente positivi.

La nazionale a stelle e strisce si è imposta per 2-0, anche se non c'è stato un dominio netto da parte degli statunitensi: la squadra ospite ha detto la sua, riuscendo a creare ed impensierire i ragazzi di Pochettino. La nazionale USA è riuscita a massimizzare il profitto, andando a trovare due volte il gol e riuscendo a portare a casa la vittoria.

USA, bene l'esordio di Pochettino: bravi Musah e Pulisic — Il vantaggio USA è arrivato nella ripresa, per la precisione al 49' con la rete del milanista Musah, abile a sfruttare l'assist di un altro giocatore del Milan, Pulisic; un asse, quello rossonero, che in questo caso ha fatto davvero le fortune di Pochettino.

La seconda rete, quella del definitivo 2-0, è arrivata nel finale di partita con Pepi, andato in gol in pieno recupero. Da sottolineare l'ottima prestazione di un altro giocatore che milita in Italia, ovvero Busio di casa Venezia, anche per lui voti positivi ed una partita giocata su buoni livelli. Durante la partita sono scesi in campo anche Lund del Palermo e McKennie della Juventus.