Mattia Celio Redattore 26 settembre - 11:25

Ormai da qualche anno Raheem Sterling non sta vivendo momenti felici. L'attaccante del Chelsea è fuori dal progetto di Enzo Maresca. Neanche una presenza dal suo ritorno dall'Arsenal e, come se non bastasse, l'attaccante inglese conduce allo Stamford Bridge una vita da separato in casa. Eppure questa estate la situazione sarebbe potuta cambiare. Ecco cosa è successo.

Sterling, al Chelsea non gioca eppure ha rifiutato il Bayern: ecco il retroscena — 81 presenze e 19 reti con la maglia del Chelsea. Troppo poco per Raheem Sterling, soprattutto dopo i numeri mostruosi con il Manchester City. Arrivato allo Stamford Bridge nell'estate del 2023, l'attaccante inglese non è riuscito a ripetersi tanto da cadere nelle gerarchie degli allenatori. Neanche il prestito all'Arsenal ha dato un rilancio alla carriera: appena una rete in 28 presenze. Mai numeri così bassi per il classe '94.

Questa estate l'ex Citizen è rientrato alla corte dei Blues ma dopo un mese dall'inizio della stagione non ha ancora modo di esordire. Enzo Maresca non lo vede come parte del progetto, ha perso anche il posto nella Nazionale Inglese e, come riportano i quotidiani, non avrebbe contatto neanche con i suoi compagni: uno spogliatoio separato, bagni separati, e non gli è concesso nemmeno mangiare insieme agli altri titolari.

Una vita da totale separato in casa che avrebbe potuto evitare nell'ultima sessione di calciomercato. Secondo The Athletic, l'ex City era il candidato numero uno ad approdare al Bayern Monaco. I bavaresi erano alla ricerca di un esterno che facesse rifiatare Kane e la scelta sarebbe ricaduta proprio su Sterling. Tuttavia, il giocatore avrebbe rifiutato perché non voleva lasciare la sua famiglia a Londra, nemmeno per un prestito di una sola stagione. Inoltre, avrebbe chiesto garanzie di minutaggio e invece i dirigenti del Bayern non sarebbero stati in grado di offrirgliele. Così, almeno fino a gennaio, il 30 enne sarà costretto ad aspettare un'offerta che lo convinca.