Uno degli ex volti più iconici del calcio inglese finisce al centro di un caso giudiziario che scuote il mondo sportivo. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, Raheem Sterling, 31 anni, avrebbe avuto un incidente con la sua Lamborghini giovedì mattina in Inghilterra. Le autorità hanno fermato l'inglese e avviato alcuni certamente nei suoi confronti.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

La ricostruzione dell'incidente e le accuse

Secondo quanto riportato dal 'The Sun', l'incidente avrebbe coinvolto la Lamborghini digiovedì mattina sull'autostrada M3, nell', fuori Londra. Secondo le ricostruzioni, il giocatore ha perso il controllo del veicolo e urtato le barriere di sicurezza. L'episodio è avvenuto intorno alle 9 di mattina sulla carreggiata in direzione sud, nei pressi dello svincolo di. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti.

Sempre secondo il quotidiano inglese, Sterling è accusato di guida sotto effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di una sostanza di classe C (categoria che nel sistema britannico include alcune sostanze tranquillanti, tra le altre) e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. Dopo l'arresto, il rilascio su cauzione in attesa del proseguo delle indagini. La polizia dell'Hampshire ha confermato l'intervento, identificando inizialmente il fermato solo come uomo 31enne del Berkshire, salvo poi ufficializzare che si tratti proprio del calciatore inglese, sempre secondo quanto riportato dalle informazioni del 'The Sun'.

Caricamento post Instagram...

L'uscita dai radar inglesi

Sterling, oggi al, ha vissuto i suoi migliori anni sportivi aldove ha conquistato quattro Premier League, cinque Coppe di Lega e una FA Cup. Le successive esperienze tranon hanno rispettato le aspettative e l'inglese è perciò finito sempre più ai margini del calcio inglese, non venendo più convocato nemmeno dalla nazionale dal Mondiale in Qatar del 2022.

Secondo una fonte vicina al calciatore citata sempre dal 'The Sun', negli ultimi anni Sterling ha vissuto un forte peso psicologico legato alla sensazione di essere stato dimenticato dal calcio inglese, dopo esserne stato a lungo una delle stelle.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365