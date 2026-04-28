Nuova avventura da allenatore in vista per Steven Gerrard? Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano inglese The Piper, la leggenda del Liverpool potrebbe presto tornare a sedersi in panchina. Come ricordiamo, l'ex numero 8 dei Reds è fermo da più di anno dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Nelle ultime ore, però, si sarebbe fatto avanti un nuovo club, precisamente il Bristol City, squadra militante in Championship, la Seconda divisione inglese.

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Steven Gerrard, qui sulla panchina dell'Al-Ettifaq (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Steven Gerrard pronto al rientro in panchina: su di lui c'è il Bristol City

Per Steven Gerrard potrebbe avvicinarsi il ritorno in panchina. Come riporta The Piper, sull'exsi sarebbe fatto avanti il, militante nella Championship. La leggenda dei Reds è ferma da più di un anno, precisamente dal 30 gennaio 2025, data in cui si è concluso ufficialmente il suo rapporto con. Al momento non ci sarebbe stata alcuna offerta per il classe '80 e, inoltre, anche il(da poco retrocesso in Championship) avrebbe fatto più di qualche pensiero per l'ex centrocampista.

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Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2016, Steven Gerrard ha fatto il suo debutto come allenatore sulla panchina dei Rangers Glasgow dove è rimasto tre anni collezionando 192 presenze e la vittoria della Scottish Premiership nel 2021. Un successo che ha attirato l'attenzione di diversi club della Premier League. Alla fine ha avuto la meglio l'Aston Villa ma l'avventura è durata appena un anno. Dopo l'addio ai 'Villans', la carriera dell'ex capitano dei 'Reds'', ha proseguito il suo percorso in panchina in Arabia Saudita con l'Al-Ettifaq.

Bristol City want to appoint Steven Gerrard as manager, according to the i Paper 🚨📰 pic.twitter.com/R05No8qRVu — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2026

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