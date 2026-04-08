Steven Gerrard promuove Michael Olise: “Lo vedrei bene al Liverpool”

L'ex calciatore, attualmente allenatore dell'Al-Ettifaq, ha svelato che vorrebbe vedere l'esterno del Bayern in Premier League

Gianmarco Inguscio Collaboratore 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 20:50)

Steven Gerrard è una bandiera del Liverpool. Con la maglia dei Reds ha disputato oltre 700 partite e ha collezionato anche l'esperienza alla guida delle giovanili del club nelle stagione 2017-2018. Da quel momento ha allenato e trionfato in Scozia, sulla panchina del Rangers, prima dell'esperienza in Premier League con l'Aston Villa. Attualmente, allena Al-Ettifaq dal 2023.

L'allenatore della formazione araba, è tornato a parlare di calcio europeo, in particolar modo del Liverpool. Il motivo? Nell'ultimo periodo il club inglese è già alla ricerca di un sostituto di Salah, che ha già comunicato l'addio a fine stagione. Secondo Gerrard, Michael Olise, attualmente in forza al Bayern Monaco, potrebbe essere un profilo piuttosto valido, considerando i suoi ultimi risultati: 11 gol e 18 in 26 presenze in Bundesliga, oltre ai 3 gol e i 7 assist in Champions League. Senza dimenticare i 2 gol e un assist in Coppa di lega.

Liverpool-Olise: le parole di Steven Gerrard Quando al TNT Sports è stato chiesto a Gerrard se avesse gradito Michael Olise con la maglia del Liverpool, lui ha risposto sinceramente: "Senza dubbio. Tuttavia, non vedo un motivo valido per cui l'esterno offensivo dovesse lasciare un club come il Bayern Monaco". Poi, in merito alla storia del club: "Il Bayern ha vinto tanti trofei. Attualmente, sono in periodo di forma positivo e credo sia la squadra più forte degli ultimi anni". L'ex bandiera dei Reds ha parlato a cuore aperto: "Mi piacerebbe vedere Olise con la maglie del Liverpool, anzi, sinceramente gradirei anche un ritorno di Luis Diaz

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Successivamente, in un intervento a talkSPORTS, si è sbilanciato affermando che Olise sia il miglior giocatore della Bundesliga. E sulla possibilità che sia il francese a sostituire Mohamed Salah, ha aggiunto: "Ci sono pochi giocatori come Salah e Michael potrebbe essere un'alternativa valida, ma non credo possa essere disponibile. Il Liverpool saprà comunque cosa fare e farà la scelta migliore, proprio come fatto quando ero alla guida della panchina e dovevamo sostituire Manè. In quel momento arrivò Luis Diaz, un calciatore con caratteristiche diverse, ma di grande livello".

Il tecnico inglese però non ha dubbi: "Bisognerà sostituire un calciatore che ha fornito tanti gol e assist. Non sarà semplice, ma il Liverpool sarà in grado di farlo come ha sempre fatto finora".