I canadesi non hanno ancora perso dall'arrivo del tedesco in rosa e con questa vittoria salgono al sesto posto della classifica generale

Filippo Montoli 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 11:06)

Il Vancouver Whitecaps stravince 7-0 contro la capolista della classifica generale e della Eastern Conference Philadelphia Union. Tra i protagonisti del match per i canadesi c'è ancora Thomas Müller, autore di una tripletta. È la prima con la sua nuova squadra, arrivata solo alla terza partita. Il Vancouver sale così al sesto posto generale e al terzo della Western Conference, sempre più trascinato dai gol di Müller.

Goleada Vancouver e sesta tripletta in carriera per Thomas Müller — Dopo l'addio al Bayern Monaco, il 36enne tedesco sembra aver trovato una nuova giovinezza in Canada. Dal suo arrivo al Vancouver ha già segnato 4 gol in 3 partite, mettendo a reperto anche 1 assist. Con lui in campo i canadesi non hanno ancora perso e continuano a scalare le classifiche. La gara di ieri era particolarmente difficile, dovendo giocare contro la capolista Philadelphia. Ma la squadra dell'estremo Ovest canadese ha dato una prova di forza da manuale.

Fin da subito la partita ha avuto poco da dire. Un primo tempo perfetto e dominato si è chiuso sul 4-0. Dopo i gol di Laborda e Sabbi, ci ha pensato Müller a chiudere subito la questione con due gol su rigore. Nel secondo tempo è continuata la goleada. Ancora Sabbi, su assist del tedesco, ha realizzato il 5-0, seguito dalla rete di Elloumi. A chiudere le marcature ci ha pensato Müller, realizzando così la prima tripletta in Mls. Il Vancouver con la vittoria sale al sesto posto della classifica generale e al terzo della Western Conference.

Con quella contro Philadelphia sono 6 le volte che il bavarese ha segnato 3 gol in una partita. Le altre sono state realizzate in Bundesliga contro Bochum nel maggio 2010 e Eintracht Francoforte nel novembre 2014. In Coppa tedesca contro Schwarz-Weiß Rehden nell'agosto 2013 e contro il Bayer Leverkusen nell'aprile 2018. L'ultima, infine, la ha realizzata con la Germania ai Mondiali del 2014 contro il Portogallo.