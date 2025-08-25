Il centrocampista della squadra canadese ha prima deciso la partita con un gol decisivo e poi ha regalato un momento di leggerezza in conferenza facendo divertire tutti

Dopo 25 anni al Bayern Monaco, il centrocampista ha deciso di voltare pagina nella sua carriera e di iniziare un nuovo capitolo oltreoceano. Il campione tedesco si è trasferito ai Vancouver Whitecaps, portando con sé la sua esperienza, il suo carisma e la personalità unica che lo ha sempre contraddistinto. Ma Thomas Müller si è già fatto notare anche in conferenza, regalando sorrisi dopo un innocente errore che ha divertito tutta la sala stampa.

Vittoria per 3-2 e gol decisivo al 90' — Nel suo ultimo match con i Whitecaps, Müller è stato ancora una volta decisivo. La squadra canadese ha battuto per 3 a 2 i rivali grazie a un rigore segnato proprio dal numero 25. L'ex Bayern ha dimostrato per l'ennesima volta di saper essere decisivo nei momenti che contano. L’impatto con la nuova realtà è stato immediato e i tifosi lo considerano già come il leader in campo.

La “gaffe” di Müller che ha fatto sorridere tutti — Il vero spettacolo è arrivato dopo la partita, quando durante la conferenza stampa un errore del tedesco ha fatto divertire tutti. Una volta capito l'errore ha provato a tornare indietro e a cambiare il discorso in maniera molto autoironica e divertente, ma una volta capito che non c'era più nulla da fare ha deciso di rivelare tutto.

Mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, Müller ha svelato per errore che il suo compagno di squadra Tristan Blackmon era stato convocato dalla nazionale statunitense, un’informazione che non era ancora stata resa pubblica. Accortosi subito della “gaffe”, ha provato a correggersi, ma tra le risate generali ha poi aggiunto: “alla fine è andata come è andata, congratulazioni a Tristan e alla nazionale americana”. Infine, con un sorriso, ha fatto i complimenti sia a Blackmon che alla nazionale USA. Un episodio che ha conquistato la sala stampa e che dimostra come Thomas Müller, anche lontano da Monaco di Baviera, stia già lasciando il segno.